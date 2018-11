Congo-Kinshasa: Céni - Le vice-président confirme la tenue des élections au 23 décembre avec la machine à voter

En séjour de travail dans la province du Kwilu, Norbert Basengezi Katintima a réaffirmé la détermination de la Centrale électorale d'organiser les élections générales conformément au calendrier établi, avec l'usage de l'outil électronique, selon le bulletin de cette institution du 17 novembre.

Après les provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema, Haut Katanga, Lualaba, Haut Lomami et Tanganyika, dans la partie orientale du pays, le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) s'est lancé à la conquête de la partie occidentale et centrale. Il a entamé des missions similaires successivement dans les provinces du Kwilu, Mai-Ndombe, Kasaï central et Kasaï. Un véritable parcours d'agent de terrain qui l'a conduit tour à tour à Bandundu, Inongo, Kananga, Tshikapa et Kikwit, a-t-on appris de la Céni .

Dans la province du Kwilu, première étape de sa tournée, Norbert Basengezi Katintima a déclaré qu'il était venu encourager les candidats à la présidence de la République, députés nationaux et provinciaux à quelques jours du lancement de la campagne électorale, à sensibiliser leurs bases respectives à la paix et au respect du code de bonne conduite. Il a rappelé aussi qu'à ce jour, la Céni poursuit sa cascade de formation, l'accréditation des journalistes, observateurs et témoins ainsi que le déploiement de différents matériels électoraux.

Au gouvernorat de province où il est allé présenter les civilités à Michel Balabala, une réunion du comité de sécurité a été tenue immédiatement. Il a été question d'échanger sur l'évolution du processus électoral, en présence de tous les membres du comité provincial des opérations et des partenaires de la Monusco. L'occasion pour le vice-président de la Céni de confirmer, une fois encore, la tenue des élections à la date du 23 décembre prochain. Aussitôt après, il a eu une rencontre opérationnelle avec les cadres et agents du secrétariat exécutif provincial, les six chefs d'antenne de la Céni/Kwilu venus des territoires de Bagata, Bulungu, Gungu, Idiofa, Kikwit et Masimanimba présents à Bandundu pour la formation de la cascade de niveau 2 de la formation des MBVD et MCLCR. A la fin, tout le monde s'est dirigé vers la salle paroissiale Saint Hyppolyte pour un cadre de concertation avec les parties prenantes au processus. Le gouverneur de la province du Kwilu s'est réjoui de cette rencontre qui a permis d'éclairer la lanterne de sa population sur le processus électoral en cours dans le pays. Dans son intervention, Norbert Basengezi a fourni toutes les informations nécessaires dans le souci de voir son institution organiser de bonnes élections.

A neuf jours du début de la campagne électorale, il a insisté sur l'éthique du candidat et de tout autre acteur pendant cette période sensible. Quant au déroulement du processus électoral, le vice-président de la Céni a annoncé la tenue effective des élections le 23 décembre avec la machine à voter. Ce cadre de concertation s'est clôturé par une simulation des opérations du vote avec l'expérimentation de l'imprimante des bulletins de vote.