Congo-Kinshasa: Présidentielle - Le tandem Tshisekedi-Kamerhe se met en place

Les leaders de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) et de l'Union pour la nation congolaise (UNC) ont échangé, le 16 novembre, à Bruxelles, sur la possibilité de dégager, à leur niveau, une candidature commune en vue du prochain scrutin.

À une semaine du démarrage de la campagne électorale, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, les deux leaders à avoir retiré leur signature de l'accord politique de Genève désignant le président de l'Ecidé, Martin Fayulu, candidat commun de l'opposition, ont pris l'option de fédérer leurs forces pour s'assurer d'une victoire électorale. Vingt-quatre heures seulement après la déclaration à Bruxelles des cinq autres leaders de l'opposition ayant réitéré leur soutien à Martin Fayulu, les présidents de l'UNC et de l'UDPS sont, eux aussi, entrés en scène en improvisant une séance de travail le 16 novembre, toujours dans la capitale belge. Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, qu'entouraient leurs proches collaborateurs, ont sérieusement réfléchi sur les enjeux qui entourent le processus électoral et sur la nécessité de constituer un front commun « pour faire face au pouvoir de fait qui ne cesse de multiplier les stratagèmes pour se maintenir par défi, en violation de la Constitution et de l'Accord de la Cénco ».

Il ressort du protocole d'accord ayant sanctionné ces échanges le vœu exprimé par les deux parties de constituer une alliance stratégique entre l'UDPS et l'UNC pour gagner ensemble les différentes élections (présidentielle et législatives, nationales et provinciales). C'est dans ce cadre qu'il faut situer la création de la plate-forme électorale dénommée « Camp du changement » (CAH). Il s'agit ici, pour les initiateurs de cette coalition politique, de « mutualiser leurs moyens, humains, politiques, diplomatiques, matériels et financiers en vue d'asseoir une alternance du pouvoir ».

Cette plate-forme électorale, à en croire le protocole d'accord, sera doté d'un mécanisme (ticket électoral) interne censé garantir l'alternance de candidature à la présidence de la République et, en cas de victoire, à la primature. L'UDPS et l'UNC ont également convenu d'élaborer un programme commun de gouvernement pour l'émergence de la République démocratique du Congo et d'élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre de ce protocole. Outre le fait que Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi ont convenu de se donner des garanties mutuelles, ils ont également décidé de déterminer la conduite à tenir et les actions à mener en cas de la non-tenue des élections, conformément au calendrier électoral.

Il appert, d'après certaines indiscrétions, que les deux leaders n'écartent pas la possibilité d'un retour conjoint à Kinshasa dans les jours qui suivent, dans l'optique de préparer la campagne électorale. « Entre Congolais, nous pouvons être en mesure de nous parler sans filtre, sans intentions de piéger et surtout dans l'intérêt supérieur de la nation », avait commenté Félix Tshisekedi quelques minutes après son entrevue avec Vital Kamerhe.

Les deux leaders, à en croire le porte-parole de l'UNC, Sele Yemba, se sont mis à l'écoute de leurs bases respectives qui les enjoignent à se mettre d'accord sur le choix d'un candidat commun qu'elles sont prêtes à soutenir lors de la présidentielle, indépendamment de Martin Fayulu dont la candidature est portée par la plate-forme « Lamuka » pilotée par les quatre autres dirigeants que sont Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzito et Freddy Matungulu.