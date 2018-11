Algérie: Sidi Bel Abbès - Plus de 100 participants à la course régionale cyclisme

Sidi Bel-Abbes — Quelque 110 cyclistes de 12 wilayas de l'ouest du pays ont pris part à la 1ère édition de la course régionale cyclisme, organisée samedi à Teghalimet (sud de la wilaya de Sidi Bel-Abbès).

Cette manifestation sportive enregistre la participation de cyclistes de différentes catégories (cadets, juniors et séniors) représentant plusieurs associations qui concourent dans huit courses au niveau de l'axe du chemin reliant Teghalimet et Moulay Slissen via Mezaourou.

Le coup d'envoi de cette compétition en catégories juniors et séniors a été donné de Teghalimet en direction de Mezaourou vers Moulay Slissen et retour à Teghalimet, alors que la catégorie des cadets et minimes sont en compétition au niveau du circuit entre Moulay Slissen en direction de Mezaourou en arrivant à Teghalmet.

La course des benjamins s'est limitée à la commune de Teghalmet.

Cette édition a été organisée à la mémoire du chahid Dahou Tayeb, à l'initiative de la ligue de wilaya de cyclisme sous l'égide de la direction de la jeunesse et des sports en collaboration avec l'organisation nationale de promotion de la société civile et des services de la commune de Teghalimet.