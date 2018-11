Algérie: Judo/Open africain de Dakar - Une finale 100% algérienne chez les dames de moins de 63 kg

Dakar — Les judokas Amina Belkadi et Imène Agouar animeront une finale 100% algérienne chez les dames de moins de 63 kg, à l'Open africain de Dakar, qui se déroule actuellement au Sénégal.

Belkadi, qui a été exemptée du premier tour dans la poule "A" n'a eu besoin que d'une seule victoire, contre la Seychelloise Quessy Jean pour aller en demi-finale, où elle a dominé l'Américaine Lauren De Smidt.

Agouar a été également exemptée du premier tour dans la poule "C", et à l'instar de Belkadi, elle n'a eu besoin que d'une seule victoire pour aller en demi-finale.

C'était contre sa jeune compatriote Kenza Naït Ammar, qui a donc quitté la compétition dès son premier combat.

Agouar, quant à elle, est allée en demi-finale, où elle a surclassé la Sénégalaise Kine Fatou Badji, pour rejoindre sa compatriote Belkadi en finale de cette catégorie de poids.

Outre Naït Ammar, une autre algérienne a connu une élimination précoce ans ce tournoi, à savoir Meriem Moussa, qui a été sortie dès son premier combat chez les moins de 52 kg, après sa défaite contre l'Italienne Martina Castagnola.

De leur côté, Hadjer Mecerem chez les moins de 48 kg, et Faïza Aïssahine chez les moins de 52 kg ont réussi à atteindre les demi-finales, avant de se faire éliminer, respectivement par l'Italienne Sofia Petitto et la Française Penelope Bonna. Un total de 22 judokas (12 messieurs et 10 dames) représente l'Algérie dans ce tournoi international.

Lire aussi : JAJ-2018: "Objectif les JO-2024 pour les jeunes judokas algériens" (DTN)

Chez les dames, et outre les six athlètes déjà suscitées (Belkadi, Agouar, Aïssahine, Naït Ammar, Moussa et Mecerem) l'Algérie a engagé quatre autres judokas, à savoir Yamina Halata (-57 kg), Sonia Asselah (+78 kg), Meroua Mammeri (+78 kg) et Karima Kechout (-70 kg).

Chez les messieurs, douze judokas ont été engagés par la Fédération algérienne, à savoir Billel Yagoubi, Ishak Manseri et Salim Rebahi chez les moins de 60 kg, ainsi que Mohamed Sofiane Belrekraâ (+100 kg), Anouar Abdelkader Hached (+100 kg), Lyès Bouyacoub (-100 kg), Mustapha Yasser Bouamar (-100 kg), Abderrahmane Benamadi (-90 kg), Youcef Mokhtar Zellat (-81 kg), Abdelkader Mabrouk (-73 kg), Fethi Nourine (-73 kg) et Houd Zourdani (-66 kg).

Au total, 151 judokas, participent à ce tournoi, à raison de 98 messieurs et 53 dames.

Ils représentent un total de 29 pays, dont l'Italie, la France, la Grande Bretagne, le Portugal, la Pologne, la Croatie, la Slovénie et les Etats-Unis d'Amérique.