Algérie: Les anciens élus du FLN, des compétences au service du développement du pays

Annaba — Les anciens élus du FLN constituent "un réservoir de compétences militantes" rompues à la gestion des affaires de développement qu'"il faut valoriser au service du pays, au renforcement des rangs du parti pour la préservation des acquis", a souligné, samedi à Annaba, le ministre des Relations avec le parlement, Mahdjoub Bedda.

Il a rappelé à cet effet le recouvrement par l'Algérie de sa place sur la scène internationale et les acquis obtenus en matière de développement local et national dans les divers secteurs et ce, a-t-il dit, grâce à la politique du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika.

M. Bedda a relevé que cette association sera "un espace pour valoriser l'expérience des compétences et une force de proposition et de mobilisation en faveur de la poursuite de l'édification du pays et de la lutte contre les tentatives de division et dénigrement des acquis", rappelant que le FLN "demeure un réservoir immense de militants imprégnés de la culture de l'Etat qui leur permet de valoriser les réalisations du pays".

Il a en outre appelé les élus du FLN à "unir leurs rangs et se préparer pour les prochaines échéances importantes du pays", considérant que l'initiative de création de cette association en cette conjoncture est "un devoir et une responsabilité". Il a réitéré l'appel aux élus du parti pour être "un appui au chef de l'Etat et à la continuité de l'édification du pays".

Dans leur motion de clôture, les participants à la rencontre, tenue à la maison de la culture Mohamed Boudiaf et qui a réuni d'anciens et actuels élus du FLN des wilayas d'Annaba, de Guelma, d'El Tarf, de Souk Ahras et de Skikda, ont salué l'initiative de fondation de l'association et annoncé leur "soutien à ses objectifs dont la construction d'un front national pour la consolidation des acquis, la valorisation des réalisations et de resserrement des rangs pour la poursuite de l'édification".