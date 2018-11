Algérie: Haddad - "Le traitement et le suivi des requêtes des opérateurs économiques sera une des priorités du FCE"

Tlemcen — Le président du Forum des chefs d'entreprise, Ali Haddad a déclaré, samedi à Tlemcen, que "le traitement et le suivi des requêtes des opérateurs sera une des priorités du FCE".

En marge de portes ouvertes organisées au Palais de la culture "Abdelkrim Dali" par le bureau de Tlemcen du FCE sur les entreprises économiques de la wilaya de Tlemcen, Ali Haddad a indiqué qu'une "procédure impliquant totalement les délégations au niveau des wilayas sera édictée et une équipe permanente dotées de ressources humaines spécialisées sera mise en place dès le mois de janvier prochain".

Les structures et prérogatives des délégations de wilayas seront renforcées pour qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle et l'élargissement de l'assise du Forum se poursuivra afin de consolider sa représentativité du monde de l'entreprise, a-t-il fait savoir, ajoutant que les commissions thématiques mises en place seront dynamisées et constitueront les véritables noyaux d'animation et forces de proposition du Forum.

Le FCE présentera des propositions pour la mise en œuvre d'un programme de développement des industries manufacturières et de création d'entreprises, a précisé son président, soulignant "nous oeuvrons pour le développement du secteur de l'agriculture et du secteur du tourisme".

M. Haddad a indiqué que des mesures pour l'émergence de la PME notamment celles constituées par les jeunes entrepreneurs seront présentées aux pouvoirs publics, signalant que "l'action du FCE a permis de faire avancer la réglementation en matière de création et de gestion des fonds d'investissement" et que des efforts seront consentis pour "mettre en place ce fonds dédié au TPE et PME".

"Tout cela sera soutenu par un programme pour l'assainissement du climat des affaires qui sera élaboré et soumis à tous les acteurs concernés, dans le cadre de la promotion de l'entreprise et de l'économie algérienne", a ajouté le président du FCE.

Plus de 50 entreprises publiques et privées de la wilaya de Tlemcen ont pris part à cette manifestation portes ouvertes, qui a permis aux jeunes détenteurs de projets, selon les organisateurs, d'échanger les expériences pour une meilleure prise en charge de leur secteurs respectifs.