Tunisie: Les beaux mariages du verbe et du son

La première partie de cette Nuit de la Poésie annonce la performance «Décibels». Une traversée poétique mise en musique par Fred Nevché et le musicien Gildas Etevenard (musicien). Un slam éléctro où il y sera question de rêves, d'évasions, d'échappées...

En seconde partie, Anis Chouchène rejoindra la scène aux côtés de Fred Nevché pour un live poétique à deux voix, en français et en arabe. Un conte qui conte la poésie et le rap, entre Marseille et Tunis, entre une poésie «savante et celle de la rue».

Musique électronique et création numérique

Un autre rendez-vous à ne pas rater abrité par les mêmes lieux, le jeudi 22 novembre à partir de 19h30. Il s'agit de la performance électro-littéraire «Exil» du Dj tunisien Ahmed Benjemy qui s'inscrit dans le cadre du novembre numérique de l'IFT.

Benjemy y signe sa première expérience en mise en scène avec la participation, côté scénographie et mapping, de l'artiste Shaden Ghehiouech (Kollab Agency). «Exil» mêlera son et verbe avec des textes extraits de «Ainsi parla Zarathoustra» de Nietzsche et du «Prophète» de Gibran Khalil Gibran présentés sous fond de performance numérique.

Il était une fois «une métropole bruyante et anarchique où l'homme est réduit au rang de machine, un être, en quête d'absolu, erre en relatant le récit d'une libération entre Zarathoustra de Nietzsche et le Prophète de Khalil Gibran...».

Un «voyage sonore, expérimental et visuel composé en trois pièces qui fera de la littérature un objet de machine !», lit-on dans le texte accompagnant l'événement. Alléchant !