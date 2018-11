Tunisie: L'EST fond sur le Libérien Sam Johnson

Hamdi Meddeb entend passer la main

Hamdi Meddeb va convoquer une assemblée générale élective sans présenter sa candidature, dès le retour de l'Espérance Sportive de Tunis des Emirats où elle représentera le continent africain en Coupe du monde des clubs, du 7 au 17 décembre prochain.

Le président de l'EST Meddeb va aussi appuyer la candidature de Hachemi Jilani pour sa succession. Meddeb voudrait partir sur le triomphe en Ligue africaine des champions et sortir par la grande porte.

Une délégation des «Sang et Or» au parlement

Le président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a récemment reçu au palais du Bardo une délégation de l'Espérance Sportive de Tunis conduite par le président du club Hamdi Meddeb, en présence de plusieurs membres de l'ARP. Le président du parlement a présenté à cette occasion les chaleureuses félicitations de l'Assemblée au large public sportif de l'Espérance, aux joueurs et au staff technique et administratif à l'occasion du sacre des «Sang et Or» en Ligue des champions d'Afrique de football, remporté au stade Olympique de Radès devant Al Ahly d'Egypte.

Le président de l'Assemblée nationale a relevé l'importance de ce titre continental mérité, qui a donné une immense joie au peuple tunisien. Il a également exprimé au président de l'Espérance sa profonde considération pour les efforts déployés afin de développer davantage le sport tunisien, à former et encadrer les jeunes et à inculquer les nobles valeurs du sport.

Saber Khelifa de retour au CA

A la demande de l'entraîneur Chiheb Ellili, le Club Africain va récupérer son attaquant international Saber Khelifa dès le mercato d'hiver. Le CA devra faire un effort financier pour finaliser ce recrutement alors qu'il est tenu de verser sept millions de dinars d'ici la fin de l'année dans le cadre des nombreuses affaires jugées par la Fifa. Autrement, il sera interdit de recrutements.

Les Mineurs gèlent toutes leurs activités sportives !

Radical comme position, c'est le moins que l'on puisse dire!

Le comité directeur de l'ES Métlaoui a décidé de suspendre les activités de toutes ses sections cette semaine.

Cette décision fait suite aux énormes difficultés financières rencontrées pour honorer les engagements de l'équipe.

Un point de presse a été tenu en ce sens par les membres du comité directeur avec la présence des supporters pour décider de la suite à donner à cette affaire. Il est à rappeler que l'ES Métlaoui aura un match à disputer en championnat demain face à l'Espérance Sportive de Tunis.

L'ESM reçoit l'Espérance ST à El Menzah

La Direction nationale d'arbitrage a communiqué les noms des arbitres qui dirigeront la rencontre en retard de la 2e journée de Ligue 1 tunisienne 2018-2019 qui opposera demain l'ES Métaloui à l'Espérance de Tunis. Ce match sera arbitré par Oussema Razgallah.

Les arbitres assistants seront Hassan Abdallah et Mahmoud Chibani. Ainsi, l'ES Métlaoui recevra l'Espérance de Tunis au Stade d'El Menzah (pour des raisons de sécurité), vu que qu'aucun terrain dans le gouvernorat de Gafsa ne peut accueillir la rencontre. La désignation de ce match au Stade d'El Menzah a suscité de nombreuses réactions et interrogations sur la raison de ce choix alors que plusieurs stades dans des gouvernorats proches de Gafsa sont libres.

En amical

Du côté du Stade 7-Mars de Ben Guerdane, l'USBG recevra l'Espérance Sportive de Zarzis. A El Kantaoui, l'Union Sportive Monastirienne accueillera le Stade Tunisien. Demain, au Stade Taieb Mhiri, le Club Sportif Sfaxien croisera le fer avec l'US Tataouine à 14H00 alors que le CA affrontera l'AS Marsa en début d'après-midi.

Rappelons aussi que cet après-midi (15H00), le SG affronte Kawkab Marrakech en amical. En stage au Maroc, la Stayda disputera un test contre Kawkab Marrakech au Grand stade de Marrakech.

Issam Jebali, sacré champion de Norvège

Issam Jebali vient de remporter le championnat de Norvège avec Rosenborg. L'ancien demi offensif international de l'Etoile Sportive du Sahel a rejoint Rosenborg au mois de juillet dernier après avoir évolué deux années en Suède.