Tunisie: S'attaquer aux cadres juridiques discriminatoires

Gabriela Ramos, directrice de cabinet à l'Ocde à Tunis, a déclaré : «Nous constatons une volonté croissante de changement en faveur de l'égalité des genres dans la région Mena, mais il faut faire davantage pour parvenir à l'autonomisation économique des femmes, notamment en facilitant leur participation au marché du travail, en luttant contre les stéréotypes négatifs et en brisant les plafonds de verre. L'Ocde est heureuse de travailler avec la région Mena pour aider les femmes à occuper la place qui leur revient dans les économies de cette région».

Un accès encore faible au marché du travail

Par ailleurs, les femmes de la région Mena sont qualifiées plus que jamais pour saisir cette opportunité historique. Près de 42% des femmes de la région Mena sont inscrites dans l'enseignement supérieur, ce qui dépasse le taux de scolarisation chez les hommes. Dans certains cas, ce taux est même plus élevé que celui des pays de l'Ocde, en termes d'inscription dans les domaines des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (Stim), des domaines souvent clés pour ouvrir des carrières lucratives.

Cependant, ces progrès significatifs ne se sont pas traduits par une participation égale ou un accès égal aux opportunités en matière d'emploi, d'entrepreneuriat ou de vie publique. Malgré les progrès considérables accomplis dans le domaine de l'éducation, la région affiche toujours le taux de participation des femmes au marché du travail le plus faible au monde (20,6% contre plus de 64% dans les pays de l'Ocde), et l'entrepreneuriat féminin est bien loin derrière celui des hommes. On estime que les discriminations basées sur le genre dans les institutions représentent un coût de 575 milliards USD pour la région Mena.

Le Forum pour l'autonomisation économique des femmes (Faef) a mis en lumière les progrès récents de la région en matière de promotion de l'égalité des genres. Le Faef a permis également de mesurer les progrès réalisés par les pays face aux défis identifiés dans le rapport 2017 de l'Ocde.

Ce rapport note que malgré l'inclusion de dispositions favorables à l'égalité des genres dans les nouvelles constitutions des six pays de la région Mena, les femmes sont empêchées de participer pleinement au marché du travail formel à cause de codes du travail «protecteurs», les excluant de certains secteurs considérés comme incompatibles avec la maternité.

Les femmes entrepreneuses se heurtent également à de nombreux obstacles liés au genre lors du lancement d'un projet. Ces obstacles vont de l'accès au financement à l'enregistrement des entreprises ou à la liberté de circulation.

Lancé en 2107, le Forum pour l'autonomisation économique des femmes (Faef) a pour objectif d'aider les pays de la région Mena à exploiter le potentiel considérable de leurs citoyennes. Le Faef est coprésidé par S.E. Dr Sahar Nasr, ministre de la Coopération internationale et de l'Investissement en Egypte, et par S.E. Marie-Claire Swärd Capra, ambassadrice de Suède en Algérie.