Tunisie: Les prétendants en roue libre

Le dauphin étoilé a récolté à Sfax les trois points de sa neuvième performance, mais a concédé un set, le sixième dans sa marche.

Le club sfaxien l'a fait de belle manière à Kélibia pour signer sa huitième victoire, la troisième de suite sous la houlette de son nouvel entraîneur allemand Peter. L'équipe a ainsi consolidé sa troisième position.

La Saydia, victorieuse facile du derby de la banlieue nord, a gardé sa quatrième position avec cinq longueurs d'avance sur son poursuivant immédiat le COK.

Le quatuor du haut du tableau se dirige à pas sûrs vers le play-off. Ses chances sont réelles même si nous sommes à mi-chemin de la première étape. L'écart des points et la différence des forces sont énormes entre les prétendants traditionnels habitués aux premiers rôles et le trio du milieu du tableau en quête des deux places restantes au groupe du titre. C'est le scénario attendu et il n'y aura pas d'autres alternatives.

Deux changements ont été opérés à l'issue de la dixième journée. L'ASMarsa se fait rejoindre par la Mouloudia de Bousalem à la sixième place. Le CSHLif à la cinquième position par l'USTSfax. L'USCarthage continue à manger son pain noir et ne semble pas près de sortir de l'auberge.

Quatre rencontres se sont déroulées à sens unique. L'EST à domicile a battu le CSHL comme on s'y attendait, 25-10, 25-14, 25-12. Le Club Sfaxien a bien négocié son déplacement à Kélibia en mettant le COK hors d'état de nuire. Un classique qu'on croyait fort disputé, mais ce ne fut qu'une démonstration sfaxienne (25-23, 25-14, 25-20) en une heure de jeu. Les Clubistes de Sfax ont confirmé leur regain de forme et c'est de bon augure avant leur confrontation importante pour boucler la phase aller face aux banlieusards de Sidi Bou Saïd à Sfax le samedi 24 novembre. La Saydia n'a pas manqué l'opportunité de recevoir sur son terrain une formation marsoise en chute libre pour remporter sa troisième victoire d'affilée (25-18, 25-20, 25-21)

La prochaine journée sera dure pour les Marsois en recevant l'EST, et ils risqueront fort de sortir de la première moitié du classement. La sonnette d'alarme est déjà tirée.

La dernière rencontre, qui s'est soldée sur un score net, était celle de Sfax qui a tourné à l'avantage des Transporteurs (25-20, 25-21, 25-20), au détriment des Carthaginois. Ce fut la deuxième victoire de l'USTS qui quitte pour la première fois la dernière position.

Enfin, deux rencontres ont été jouées en quatre sets et se sont soldées en faveur des visiteurs. L'Etoile du Sahel à Sfax en affrontant l'équipe des Télécoms, peut-être en excès de confiance, a perdu le second set (21-25) et a trouvé autant d'opposition dans le quatrième set pour l'emporter difficilement 28-26, alors qu'il n'y avait pas photo dans le premier et le troisième sets 25-18, 25-14.

La Mouloudia de Bousalem, qui ne cesse de se comporter convenablement d'une rencontre à l'autre, a battu à La Soukra le Tunisair Club qui s'est contenté du set inaugural 25-23. Derrière, c'est presque rien. Les Mouloudiens ont dominé les trois sets restants 25-19, 25-17 et 25-12.

Résultats

EST-CSHL 3-0

SSBS-ASM 3-0

TAC-MSB 1-3

COK-CSS 0-3

USTS-USC 3-0

ASTS-ESS 1-3

Classement Pts J

1) EST 30 10

2) ESS 27 10

3) CSS 24 10

4) SSBS 22 10

5) COK 17 10

6) MSB 16 10

-) ASM 16 10

8) TAC 9 10

9) ASTS 7 10

10) USTS 5 10

-) CSHL 5 10

12) USC 2 10

Auteur : Taoufik HAJLAOUI

Ajouté le : 17-11-2018