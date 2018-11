Egypte/Tunisie: Mohamed Salah est passé par là

Egypte : Chennaoui, Morsi, Al Hani, Nani, Marwane Mohsen (Salah), Mohamed Salah, Tarek Hamed (Mohamed Ahmady), Higazy, Warda (Tarek), Trézéguet, Mohamedi

Tunisie : Ben Mustapha, Brown, Haddadi (Srarfi), Bedoui, Meriah, Skhiri, Sassi (Chaouat), Ben Mohamed, Selliti, Karoui (Ben Youssef), Khazri

La sélection égyptienne attendait de pied ferme l'arrivée du onze national en Alexandrie pour une question de suprématie. Dotée donc d'un cran à toute épreuve et entièrement revigorée en dépit du forfait de Badri, Khenissi, Chaâlali et Ben Amor, la sélection tunisienne -- version Kanzari-Okbi -- entame la partie tambour battant. A peine une minute, Khazri a failli ouvrir le score, sur un coup franc bien botté par l'attaquant tunisien. Le dernier a vu son tir percuter le poteau. Secoués par cette chaude alerte, les Egyptiens ripostèrent par des attaques bien menées par Trézéguet sur le côté gauche. Mais, profitant d'une balle perdue du milieu de terrain, Sassi sert Selliti en profondeur qui n'eut aucune peine pour ouvrir le score pour le onze national.

Surpris par le but des Tunisiens, les camarades de Mohamed Salah ont accentué la cadence pour menacer l'arrière-garde bien composée par le duo Meriah-Brown. Après cette furia des Egyptiens, le jeu s'équilibra quelque peu à l'entrejeu avant que les locaux ne réagissent de plus belle, profitant du recul inexplicable des Tunisiens. Ces derniers ont carrément refusé le jeu et se sont recroquevillés en défense. Profitant de cette option défensive et des ratés de Khazri et de Kraoui, les Egyptiens ont multiplié les assauts vers Ben Mustapha. Ce dernier a sauvé sa cage sur un tir de Trézéguet (20') et sur une initiative de Mohamed Salah (22'). Ce derby arabe est devenu très chaud et à la 31', après un centrage de Yahmadi, Brown rate la trajectoire de la balle, Trézéguet à l'affût égalisa, aidé par Skhiri qui a dévié la balle dans ses buts.

L'égalisation était fort méritée pour l'Egypte qui a profité à bon escient du recul inexplicable des Tunisiens. Ces derniers ont failli encaisser un second but mais Ben Mustapha était bien placé.

Égalisation de Selliti

Après la pause, le match est devenu très équilibré et intense. Le onze national a raté une occasion par Khazri qui a temporisé avant de servir Ben Mohamed mal placé (51'). Mais les locaux ont manifesté un désir ardent pour aggraver le score à la 91' : un coup franc bien botté par Warda et Hajazi marqua le second but, profitant de la fébrilité de Meriah et Brown. En dépit des rentrées de Ben Youssef et Srarfi, le onze national a paru bloqué par les manœuvres offensives égyptiennes. Mais, la force des visiteurs a été déterminante. Et à la 78' Selliti égalise, profitant d'un gaffe défensive (2-2). Touchés par cette égalisation de la case ont failli encaisser un 3e but par Bedoui, mais Chenawi était là. Mais à la 90' Mohamed Salah donne la victoire aux siens après 16 ans de disette, la Tunisie a été victime de sa défense.

Auteur : Karray BRADAI

Ajouté le : 17-11-2018