Maroc: Le peuple marocain célèbre l'anniversaire de SAR la Princesse Lalla Hasnaa

Rabat — Le peuple marocain et la Famille Royale célèbrent lundi l'anniversaire de SAR la Princesse Lalla Hasnaa, une occasion de s'attarder sur les efforts inlassables déployés par Son Altesse Royale pour la préservation de l'environnement et de la nature.

Depuis son jeune âge, SAR la Princesse Lalla Hasnaa, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, a fait preuve d'un fort sens d'engagement en faveur de la défense et de la promotion de la cause environnementale. Cet engagement lui a valu en 2007 le titre d'ambassadrice de la côte auprès des Nations Unies par le programme régional Euro-méditerranéen pour l'environnement (SMAP III), parrainé par les Nations Unies.

Le leadership de Son Altesse Royale dans le domaine de l'action climatique se confirme d'une année à l'autre, avec à la clé des initiatives et des projets pionniers et novateurs qui ont largement contribué à diffuser la culture de l'éducation à l'environnement et à sensibiliser les générations montantes à l'importance de protéger la planète contre les changements climatiques.

Au cours de cette année, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a mené d'intenses activités reflétant l'intérêt particulier que porte Son Altesse Royale pour les questions relatives à la protection de l'environnement, outre des questions relevant des domaines de l'art, de la culture et de la diplomatie.

Ainsi, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a présidé, le 08 décembre 2017 à Rabat, le dîner de Gala diplomatique de bienfaisance annuel, organisé par l'ambassade de la fédération de Russie et la Fondation diplomatique.

A cette occasion, l'Ecu de la fondation a été remis à SAR la Princesse Lalla Hasnaa.

Le 16 mars 2018, Son Altesse Royale a visité l'Éco-École "Al Masjid" à Ain Aouda (préfecture de Skhirate-Témara) et ce, à l'occasion de la douzième année du programme Eco-écoles, l'un des fers de lance de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement pour faire de l'Éducation au développement durable une partie intégrante de l'éducation des enfants.

Le 14 avril 2018, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a représenté, à Doha, SM le Roi Mohammed VI à la cérémonie d'inauguration officielle de la Bibliothèque nationale du Qatar, présidée par SA Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, Emir du Qatar.

Le 24 du même mois, Son Altesse Royale a présidé, au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain à Rabat (MMVI), le vernissage de l'exposition "La Méditerranée et l'art moderne", placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président de la République Française, M. Emmanuel Macron.

Le 29 avril 2018, les Chefs d'État et de gouvernement participant à Brazaville au 1er Sommet de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds bleu pour le Bassin du Congo ont désigné SAR la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement, Ambassadeur de bonne volonté de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo pour la mobilisation des ressources financières.

Le 10 mai 2018, Son Altesse Royale, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'Environnement, a pris part, à Toronto, aux travaux du "Women's Forum Canada 2018", tenu sous le thème: "Combler le fossé: un appel au G7 pour un progrès inclusif".

Le 22 juin 2018, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a présidé, à Fès, la cérémonie d'ouverture du 24ème festival de Fès des musiques sacrées du monde, organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, autour de la thématique "savoirs ancestraux et renouveau de la médina de Fès".

Le 9 octobre 2018, SAR la Princesse Lalla Hasnaa, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, a visité, à Marrakech, deux projets représentatifs du programme de sauvegarde et de développement de la Palmeraie de Marrakech, lancé en 2007.

Le 11 novembre 2018, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a procédé à l'inauguration du Parc Hassan II de Rabat.