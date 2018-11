Algérie: La participation citoyenne, "un préalable à l'efficience partisane"

Annaba — La présidente du Parti de l'équité et de la proclamation (PEP), Mme Naïma Salhi, a considéré samedi à Annaba que la promotion de la participation citoyenne à la vie politique représente "un préalable fondamental à l'efficience partisane et à l'influence sur le courant des évènements intéressant le pays".

Présidant le congrès de wilaya préparatoire du congrès national du PEP prévu en février prochain, Mme Salhi a estimé que la sensibilisation des citoyens à l'implication dans la vie politique par l'adhésion et l'intégration de sa formation politique est "important pour jeter des ponts entre citoyens et élus et le rétablissement du rapport de confiance".

"Le PEP tient un discours honnête à l'adresse du peuple et du pouvoir et a besoin de plus de représentativité pour faire entendre sa voix et influencer vers le changement souhaité pour le pays et le citoyen", a-t-elle encore soutenu.

Evoquant la conjoncture actuelle, l'intervenante a souligné que "l'Algérie fait face à une situation difficile et des tentatives de déstabilisation", assurant que le pays demeure "souverain dans sa gestion du phénomène de l'immigration et la préservation de la sécurité du pays".

La présidente du PEP a insisté au cours de cette rencontre sur l'élargissement de la base militante de sa formation politique dans les communes pour plus de représentativité et d'efficience.