Ghana: CAN féminine 2018 - Les Ghanéennes entament bien leur tournoi en battant l'Algérie

Pays organisateur de la CAN féminin 2018, le Ghana a battu l'Algérie en match d'ouverture 1-0 samedi à Accra. Un but de Gladys Amfobea a permis aux Black Queens de lancer idéalement leur tournoi.

C'est une gamine de 20 ans, Gladys Amfobea, qui a mis son équipe nationale sur de bons rails en marquant l'unique but du match d'ouverture Ghana-Algérie (1-0) de la CAN féminine 2018. Les Black Queens ont entamé la rencontre tambour battant en ouvrant le score dans le premier quart d'heure de jeu (13e) d'une belle frappe à l'extérieur de la surface de leur défenseur. Elles ont dominé le match avec 23 tirs au but (7 cadrés), mais n'ont pas fait preuve de réalisme.

C'est un succès qui lance idéalement le Ghana qui ambitionne de gagner enfin la CAN féminine et mettre fin à l'hégémonie des ogresses du Nigeria (10 titres remportés sur 12). Le Ghana a disputé trois finales (1998, 2002, et 2006) et les a toutes perdues face au... Nigeria.

Les joueuses ghanéennes seront face au Mali pour leur deuxième match de poule, le mardi 20 novembre.