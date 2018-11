Mali/Nigeria: Foot - Mali, Maroc, Nigeria, Ouganda qualifiés à la CAN 2019

Les équipes du Mali, du Maroc, du Nigeria et d'Ouganda ont rejoint celles du Cameroun, d'Egypte, de Madagascar, du Sénégal et de la Tunisie en phase finale de la Coupe d'Afrique des nations 2019 de football, ce 17 novembre 2018, lors de la 5e journée des éliminatoires.

On connaît désormais 9 des 24 équipes qui disputeront la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations 2019 de football, prévue du 15 juin au 13 juillet au Cameroun. Après le pays-hôte, l'Egypte, Madagascar, le Sénégal et la Tunisie, les sélections du Mali, du Maroc, du Nigeria et de l'Ouganda ont décroché leur qualification pour la CAN 2019.

Les « mondialistes » seront présents à la CAN 2019

Les Marocains et les Nigérians ont ainsi imité les trois autres équipes ayant représenté le continent lors de la Coupe du monde 2018 (Egyptiens, Sénégalais et Tunisiens).

Suite à une victoire 2-1 des Comoriens face aux Malawiens, les « Lions de l'Atlas » du Maroc sont en effet assurés de finir à la meilleure place du groupe B, en éliminatoires.

Les « Super Eagles » du Nigeria, eux, sont allés chercher leur strapontin en phase finale en faisant match nul 1-1 en Afrique du Sud. Les Sud-Africains restent deuxièmes au classement du groupe E. Mais les « Bafana Bafana » devront tenir le choc, lors de la dernière journée des éliminatoires, face à des Libyens qui ont écrasé les Seychelles 8-1 ce samedi.

Septième Coupe d'Afrique de suite pour le Mali

Ce sera par ailleurs la septième Coupe d'Afrique des nations de suite pour l'équipe du Mali. Celle-ci a validé son billet pour la CAN 2019 en allant gagner 1-0 au Gabon, dans le groupe C. Les Gabonais, eux, devront s'imposer au Burundi, en mars prochain, s'ils ne veulent pas être éliminés et que ce soient les Burundais qui accompagnent les « Aigles » au Cameroun.

Côté ougandais, on ne peut pas se targuer de la même régularité que le Mali. Mais la sélection ougandaise va tout de même prendre part à sa deuxième phase finale d'affilée, après l'édition 2017. Les « Cranes » ont battu les Cap-Verdiens 1-0, dans le groupe L.

Les Béninois craquent en Gambie

Dans le groupe D, les Béninois ont laissé filer des points en s'inclinant 1-3 en Gambie, alors qu'ils ont longtemps mené 1-0.

Dans le groupe K, Namibiens et Bissau-Guinéens se sont neutralisés (0-0). Ils devront donc attendre la fin des éliminatoires pour connaître leur sort.

A noter enfin la victoire sénégalaise 1-0 en Guinée équatoriale. Un succès sans grande conséquence puisque les « Lions de la Ténranga » sont déjà qualifiés et les Equato-Guinéens éliminés.

La 5e journée des éliminatoires va se poursuivre et s'achever ce 18 novembre avec 12 matches, dont notamment Rwanda-Centrafrique, Congo-RD Congo, Togo-Algérie ou encore Guinée-Côte d'Ivoire.

CAN 2019 : CALENDRIER, CLASSEMENTS ET RÉSULTATS DES ÉLIMINATOIRES

NB : Quarante-huit pays disputent les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2019. Ils sont répartis dans douze groupes de quatre équipes. Les deux premiers au classement de chaque groupe sont qualifiés pour la phase finale de la CAN 2019 (15 juin-13 juillet), sauf dans le groupe B où se trouve le Cameroun, pays hôte du tournoi.