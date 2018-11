Soudan: Al-Bashir apprécie les efforts de réforme institutionnelle de l'UA

Addis-Abeba — Le président de la République, le maréchal Omar Al-Bashir a salué les efforts qu'il avait décrits de grands déployés au cours de la période précédente pour mener à bien la réforme institutionnelle de l'Union Africaine, soulignant les efforts de l'Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique.

Dans son discours à la session extraordinaire de la Conférence de l'UA , président Al-Bashir a salué les efforts déployés par les ministres du Conseil exécutif de l'UA lors de leurs réunions pour débattre de la réforme institutionnelle de l'Union africaine et des réalisations des ambassadeurs du Comité des délégués permanents à cet égard, soulignant que ces efforts reflétaient le désir de nos pays à réaliser la réforme institutionnelle de l'UA afin de devenir plus réactif et capable de remplir le rôle souhaité pour le bénéfice et la prospérité de notre continent africain.

Le Président s'est déclaré pleinement satisfait des délibérations et des résultats de la sixième session du Conseil exécutif sur la réforme institutionnelle liée à la réforme des structures du HCUA et à la sélection des dirigeants du Haut Commission par le biais d'élections directes a travers nos mécanismes approuvés. Il a de même souligné la nécessité d'y trouver une structure légère et efficace garantissant la représentation équitable des régions pour la sélection aux postes, en tant que l'une des normes régionales et internationales applicables et compte tenu de la représentation équitable des hommes et des femmes.