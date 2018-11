Soudan: Al-Bashir exprime sa satisfaction pour la réforme institutionnelle de l'Union

Addis-Abeba — Le Président de la république SE Omar Al-Bashir a réitéré la satisfaction et l'appréciation du Soudan pour les efforts déployés pour parvenir à la réforme institutionnelle de l'Union africaine. Il a souligné que ces efforts ne seront menés à terme que s'il existe une volonté politique aux plus hauts niveaux. "Nous, les dirigeants, devons engager le processus de réforme avec intérêt afin que cette union devient plus efficace et œuvre pour atteindre les objectifs souhaités pour la prospérité et le bien-être de notre continent. " .

Dans son allocution prononcée samedi au sommet extraordinaire de l'Union africaine à Addis-Abeba, le Président a salué les efforts considérables déployés au cours de la période précédente en faveur de la réforme institutionnelle de l'Union africaine.

"Il ne fait aucun doute que ces efforts traduisent la volonté de nos pays de mener à bien la réforme institutionnelle de l'Union africaine afin de devenir plus capables et plus réactifs pour jouer le rôle souhaité au profit de notre continent et de notre prospérité", a ajouté le président Al-Bashir.