Congo-Kinshasa: Le Groupe d'étude sur le Congo et la Fondation Bridgeway publient un rapport sur la rébellion des Allied Democratic Forces

communiqué de presse

New York — Le Groupe d'étude sur le Congo (GEC) de l'Université de New York publie aujourd'hui un nouveau rapport sur la rébellion des Allied Democratic Forces (ADF), située dans le territoire de Beni dans le nord-est de la République démocratique du Congo.

« Bien que la dynamique du conflit autour de Beni soit complexe et extrêmement difficile à analyser, les ADF sont un acteur essentiel dans cette région », a déclaré Jason Stearns, directeur du Groupe d'étude sur le Congo.

Soutenu par la Fondation Bridgeway et s'appuyant sur 35 vidéos publiées sur des réseaux sociaux privés, ce rapport fournit un rare aperçu de l'organisation ADF. Les vidéos montrent des attaques des ADF, des soins prodigués à leurs blessés, des démonstrations d'arts martiaux, des séances d'endoctrinement d'enfants et des messages de propagande. Il est possible de visionner ces vidéos en formulant une demande au GEC.

Trouver une solution à la violence perpétrée dans la région de Beni impliquera d'analyser sa complexité. Comme l'affirme Stearns, « la manière dont les ADF sont interconnectées et liées à d'autres groupes armés locaux poussera aussi à exiger de l'administration locale et des services de sécurité qu'ils rendent davantage compte de leurs actions, en démantelant des réseaux de racket et en ciblant les réseaux de recrutement et de soutien régional des ADF. »

Veuillez visiter https://insidetheadf.org pour obtenir le rapport complet, des informations contextuelles, des photos et des vidéos.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter info@congoresearchgroup.org.

