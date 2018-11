Tunisie: Sport et politique ne font pas bon ménage

L'ancien président du Club Africain, Slim Riahi, a récemment déclaré qu'il n'est pas du tout responsable de la situation financière critique dans laquelle se trouve la formation clubiste. Slim Riahi a proposé la création d'un comité composé de trois avocats, un qui le représente, un autre qui représente l'actuel comité directeur et un avocat neutre, qui seront chargés d'étudier au cas par cas les dossiers des dus auprès de la Fifa pour déterminer les responsabilités.

L'ancien président clubiste a mis en doute les déclarations des dirigeants actuels concernant la sanction d'interdiction de recrutements de la part de la Fifa. Slim Riahi a précisé qu'il n'assume aucune responsabilité dans les nombreuses plaintes déposées contre le Club Africain, que plusieurs d'entre elles auraient pu être évitées si les dirigeants qui lui ont succédé avaient bien fait leur travail. Il a loué par ailleurs le travail de la commission juridique créée sous sa présidence, ajoutant qu'elle a fait gagner au Club Africain plusieurs procès.

L'union fait la force !

Slim Riahi a aussi déclaré qu'il a très bien réussi son passage au Club Africain, mais que tout a été fait durant sa présidence pour le détruire politiquement. Il a ajouté que les dirigeants qui ont assumé la responsabilité après lui ont tous voulu lui faire porter le chapeau de leurs échecs sportifs. Même s'il a clairement indiqué qu'il ne reviendrait jamais à la tête de la formation de Bab Jedid, Slim Riahi a précisé qu'il accepterait de faire partie d'un organe externe au comité directeur actuel et dont la mission serait de trouver les fonds nécessaires pour faire face aux défis financiers actuels.

Il est à rappeler que le comité directeur actuel du Club Africain a indiqué qu'il est tenu de régler dans les prochaines semaines près de dix millions de dinars relatifs à des dus d'anciens joueurs et entraîneurs à cause de plaintes déposées devant la Fifa.

Le Club Africain serait actuellement sous la menace d'une interdiction de recrutement de deux mercatos et risque même la perte de 24 points de son total au classement général.

Rappelons qu'en marge des récentes déclarations de Riahi, l'association des anciens du Club Africain conduite par l'ancien défenseur international Mrad Hamza s'est réunie avec l'ancien président du CA en vue de trouver des solutions quant au marasme clubiste actuel. En ce sens, Slim Riahi a exprimé sa disposition à prendre en charge une partie du déficit colossal accusé par le club revenant à la période où il était président, et ce, après audit et vérification de la part des avocats de Abdessalam Younsi, de Marouan Hamoudia, de son propre avocat et d'un avocat neutre.

Intrus et entraves

L'ancien président du Club Africain a aussi insisté sur le rôle de plusieurs opportunistes qui ont travaillé au sein du Club Africain. Ils ont rejoint le club de Bab Jedid pour servir leurs intérêts, a-t-il souligné. Il a affirmé qu'il était obligé de travailler seul après s'être rendu compte que les responsables qu'il a désignés ne pensent qu'à leurs propres personnes.

Emplois fictifs !

Slim Riahi a ajouté qu'il a désigné un directeur sportif et que ce dernier a nommé deux assistants dont chacun touche trois mille dinars par mois. Il s'est rendu compte ensuite que ces deux postes sont fictifs et que le directeur sportif touchait cet argent alors qu'il ne venait presque pas au Parc A. Selon lui, seul Hamadi Bousbiaa aidait régulièrement le club même si sa contribution est inférieure à ce que certains pensaient.

La Ligue clubiste se mobilise

Enfin, pour faire face à la crise financière et administrative imposée par les sanctions de la Fifa, les supporters du club de Bab Jedid en Tunisie et à l'étranger ont récemment apporté un début de solutions. Face au cumul des dettes, les supporters ont déjà commencé les préparatifs pour collecter des fonds.

En Europe et surtout en France et en Allemagne et un peu partout dans le monde La Ligue clubiste a proposé l'ouverture d'un compte bancaire et postal géré par le comité directeur en toute transparence.