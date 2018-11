Tunisie: Des films tunisiens à l'honneur

La productrice tunisienne Dorra Bouchoucha a reçu, lors de cette édition, le Prix de la Carrière. «Pour avoir consacré son talent et son courage au service du cinéma et de toutes les femmes en tant que productrice innovante dans un secteur à prédominance masculine», déclarent les organisateurs de ce festival.

Quatre-vingt-dix films au total, dont soixante premières italiennes, européennes et internationales. L'objectif du festival est de créer un pont entre le cinéma de la Méditerranée et celui du Moyen-Orient, de manière à encourager le dialogue et l'interaction entre les deux cultures et à lutter contre le racisme et la xénophobie. Le programme comprend des œuvres du Liban, du Maroc, d'Egypte, de Grèce et d'Italie. L'invité d'honneur cette année, c'est la Tunisie.

Trois sections compétitives. La compétition officielle Amore e Psiche, organisée par Giulio Casadei, avec neuf films qui placent l'homme au centre de son récit avec tous ses espoirs, ses désirs et sa fragilité. Concours international de documentaires «Open Eyes Award», organisé par Gianfranco Pannone, dans lequel les dix films en compétition traitent du thème de la mémoire dispersée dans des villages, des villes et des nations différentes et constamment sous la pression de conflits géopolitiques. Le court métrage international Compétition Methexis et le prix Cervantès, dans lesquels 20 courts métrages seront proposés pour explorer le cinéma contemporain dans ses différents genres, de l'animation et du documentaire. A cela, s'ajoute une nouvelle section cette année «Rather be horizontal - Women in films» et qui met en valeur le cinéma féminin qui parle du rapport des femmes avec leur corps en Méditerranée.