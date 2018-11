Tunisie: Mohamed Gammoudi, une légende vivante, un monstre sacré !

L'idole des jeunes !

Après avoir décroché une médaille d'argent au 10.000 m à Tokyo en 1964, Gammoudi a continué sur sa lancée et a construit sa légende et sa réputation. Il a gagné beaucoup de compétitions internationales, à tel point qu'il était bien préparé pour les JO de Mexico. D'ailleurs, avant cette joute olympique de quelques mois, Gammoudi a gagné le Mondial de cross-country : «En 1968, l'année des olympiades, j'étais dans une forme éblouissante. Ma victoire au cross m'avait très bien aidé pour résister aux assauts des Africains et les battre. Pourtant, ils se sont préparés en altitude », a précisé Gammoudi qui a tenu à remercier chaleureusement le Comité olympique Tunisien, la Fédération d'athlétisme, ainsi que le département de tutelle pour l'organisation des festivités commémorant le cinquantenaire de sa médaille olympique d'or.

Gammoudi a aussi salué l'initiative d'inviter les anciens athlètes de sa génération tels que Ali Khammassi , M'hadheb Hannachi, Abdelkader Zaddam, Hamdouni Sghaier et Ammar Khémiri.

Ces derniers ont ainsi part à une course de 5.000 m, sorte de compétition pour le must de nos champions.

L'icône de toute une génération

D'autres athlètes qui ont fait les beaux jours des courses du demi-fond et du fond tunisien ont aussi été de la fête. Il s'agit d'Ali et H'maida Gammoudi, Abdelaziz Bouguerra, Abdelkarim Jelassi et autre Brinis Habechi: «Gammoudi est une référence. Il demeure toujours le principal conseiller et est incontournable. Il n'hésite pas à aider et à contribuer à toute action en vue d'honorer l'athlétisme tunisien. D'ailleurs c'est lui qui m'avait imposé à la tête de la commission des équipes nationales au sein de la fédération où j'étais membre fédéral », a confié l'ex-champion, Abderrazak Guetari.

Réciprocité et échanges de bons procédés

Ce faisant, un invité spécial sera de la fête. Il s'agit de l'Américain Mils qui a battu Gammoudi sur 10.000 m lors des Jeux olympiques de Tokyo 1964. Mils avait déjà invité Gammoudi à l'occasion des festivités organisées en son honneur, et ce, en 2014: « C'est un brave champion. Endurant et résistant à souhait.

Il a fait honneur à la discipline et a apporté un nouveau souffle à l'athlétisme mondial. Son palmarès est éloquent et sa trace dans le microcosme de ce sport est indélébile », a affirmé Mils.

Pour revenir au programme des festivités qui ont lieu au stade d'athlétisme de Radès (14h00), la compétition comporte 4 courses de 5.000 m. Elles sont consacrées aux jeunes (garçons et filles) aux masters ( H et D) et aux athlètes actuels (H et D).

Ainsi on verra sur la piste les athlètes qui se sont illustrés la saison écoulée, à l'instar de Atef Saâd, Ammar Zenaïdia, Abderraouf Boubaker, Hossam Hosni, Sofiane Cherni, Zied Ben Othman, Mohamed Amine Jinaoui, Soumaya Boussaïdi, Najet Salem et bien d'autres. Honneur au champion et que la fête commence !

Le programme

14h00 : Runners (G)

14h30: Runners(F) et Masters (D)

15h00: Masters (H)

15h30: Athlètes des clubs