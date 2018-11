Cote d'Ivoire: Coopération économique - Un conseil d'affaire ivoiro-tunisien en gestation

Mettre en place un conseil d'affaire afin de booster la coopération économique entre Pme ivoiriennes et Tunisiennes. L'idée a germé le 14 novembre dernier à Tunis, à quelques heures de l'ouverture de la 22ème édition de "Futurallia".

C'était au cours d'une audience qu'a accordée Tarak Chérif (président de Conect-Tunisie) à Moussa Elias Diomandé, 1er vice-président de la Fipme qui avait à ses côtés, Sylvain AllepoKopoinet Assah Manuela, respectivement secrétaire exécutif et assistante juridiquede la Fipme.

Cette initiative, si elle venait à prendre forme, devrait selon les représentants de la Fipme apporter un souffle nouveau à la coopération économique entre les 2 pays et booster l'investissement de part et d'autre.« Il s'agit d'un cadre permanent de rencontre qui va nous permettre d'opérationnaliser l'accord-cadre que la Fipme a signé avec Connect-Tunisie depuis le 25 mars 2017 à Abidjan», fait savoir le 1er vice-président de la Fipme. Et de préciser que ce conseil d'affaire sera une sorte de laboratoire dans lequel vont travailler 20 Pme (10 ivoiriennes et 10 tunisiennes) pour orienter l'action dans divers secteurs. A savoir, l'industrie, la santé, les Btp, les services et les territoires etc.

Ce conseil d'affaires répond selon Tarak Chérif au souci de renforcer la coopération ivoiro-tunisienne dont les Pme constituent un maillon essentiel. Pour lui, il ne devrait y avoir aucun complexe entre entrepreneurs tunisiens et ivoiriens. « Nous avons à apprendre les uns des autres dans des échanges d'expériences et de partenariat gagnant » a-t-il fait savoir. Sauf changement, la mise sur pied effective de ce conseil d'affaire aura lieu autour d'un évènement de la 8ème édition des journées nationales promotionnelles des Pme et de l'artisanat prévue pour se tenir au premier semestre 2019.