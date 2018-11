Togo: Forces de l'ordre et manifestants ont prié Allah !

Ne nous demander pas quels ont été les demandes ou les sujets de prière de ces forces de l'ordre et des manifestants, mais retenons simplement que pour la prière de la mi-journée, en attendant que la marche à laquelle a convié la C14, les populations togolaises, Samedi dernier devant l'ancienne Limusco de Bé Gare, tous ont élevé leur voix vers leur créateur.

On pouvait sur les images, apercevoir deux agents de forces de l'ordre qui ont communié aussi bien avec des manifestants identifiables de par la couleur de leurs habits, et des non manifestants.

Au-delà de toute considération, on peut donc noter que devant Dieu, il n'y a pas de distinction entre oppresseurs et oppressés, ni entre bourreaux et victimes, et que tous, sommes des enfants d'un même père.

Reste dès lors que cette évidence influence positivement sur chaque de nos faits et gestes les uns envers les autres, et même en politique.