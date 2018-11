Maroc: Biographie de M. Omar Seghrouchni, nouveau président de la CNDP

Rabat — M. Omar Seghrouchni, que SM le Roi Mohammed VI a nommé samedi président de la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel (CNDP), est lauréat de l'Ecole Mohammedia d'Ingénieurs et titulaire d'un DEA de Mathématiques et Automatique de l'Université Paris IX - Dauphine et de l'Ecole des Mines de Paris.

Né le 24 octobre 1962 à Rabat, M. Seghrouchni est également titulaire d'un un master en Diplomatie et Stratégie et d'un master en Intelligence économique.

Il a commencé sa carrière en 1988, en France, comme ingénieur de recherche à l'Institut National de Recherche en Informatique et Automatique (INRIA), avant de diriger le Laboratoire d'Informatique Temps Réel de l'Institut Supérieur d'Electronique de Paris (ISEP).

Depuis 1998, M. Seghrouchni a assuré plusieurs postes de responsabilité et de management au sein de grands cabinets et sociétés dans le domaine du conseil et d'architecture des systèmes d'information.

Il a piloté plusieurs grands projets de transformations numériques, aussi bien dans le secteur privé que le secteur public, en France et au Maroc.

M. Omar Seghrouchni, qui est membre de la CNDP depuis août 2010, est marié et père de deux enfants.