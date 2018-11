Congo-Brazzaville/Congo-Kinshasa: Un nul qui n'arrange personne

Le match de tous les dangers entre les Diables rouges du Congo et les Léopards de la République démocratique du Congo, disputé le 18 novembre au stade Alphonse-Massamba-Débat, a accouché d'un résultat nul 1-1 qui ne satisfait aucune de ces deux sélections

Au terme de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations Cameroun 2019, la République démocratique du Congo (RDC) et le Congo ont perdu leur position initiale dans le groupe G, à cause de la victoire du Liberia, à Moronvia, sur le Zimbabwe 1-0. Malgré cette défaite, le Zimbabwe garde la tête de ce groupe avec huit points, ayant pour nouveau dauphin le Liberia qui en compte désormais sept, soit un de plus que la RDC (six points) pendant que le Congo est relégué à la dernière place avec cinq points. Mais, dans ce groupe, toutes les quatre sélections ont encore leur destin en main, à condition de bien négocier leur dernier match.

L'avenir des Diables rouges ne dépend plus de la rencontre RDC-Liberia. Pour valider sa qualification, le Congo doit à tout prix battre le Zimbabwe en mars prochain, à Harare, avant de profiter des avantages que lui offriraient le goal-average particulier. En effet, contre les Léopards, les Diables rouges doivent nourrir quelques regrets. L'ouverture du score de la RDC est venue, d'ailleurs, sur une faute de main de leur gardien Chansel Massa. Le portier congolais a relaché dans l'axe le coup franc de Trésor Mputu, repris victorieusement à la 24e mn par Kassombo Kabongo. Le joueur de Léopards s'est rattrapé après son incroyable raté à la 21e mn quand Baudry Marvin faisait une mauvaise relance dans l'axe. Kassombo, qui avait bien suivi, croisait très bien sa frappe. Les Diables rouges ont ensuite eu une bonne réaction en égalisant, à la 37e mn, grâce à Thievy Bifouma qui a effleuré de la tête le coup franc de Junior Loussoukou.

Les Congolais allaient même prendre l'avantage si la pluie n'avait pas freiné une action de Bifouma. Après, une longue pause causée par la pluie a rendu impraticable la pelouse du stade Alphonse-Massamba-Débat. A la reprise, les deux sélections se sont données coup pour coup pour prendre le dessus. Chansel Massa a sorti un arrêt reflexe sur le coup franc de Mputu, à la 56e mn. Les Congolais réagissaient à la 71e mn. Mais Ley Matampi, le gardien de la RDC, répondait à Chansel Massa en sortant lui aussi le coup de tête de Fernand Mayembo.

Dans l'action qui suivait, Kassombo butait sur Massa. Les Diables rouges qui ont mis toutes leurs forces dans la bataille lors du temps additionnel regretteront la fin de match. En l'espace d'une minute, ils se sont procuré trop d'actions franches mais la balle a refusé d'obéir. Prince Oniangué a trouvé le poteau sortant avant que Matampi sauve in extremis son équipe en détournant la reprise de Mayembo en corner . Sur cette action, aucun joueur congolais n'a pas pu plonger pour redresser le ballon. « Je suis fier de mes joueurs même si ce n'est pas le résultat que nous attendions. La RDC a bien démarré le match. Elle pouvait même tuer le match mais elle ne l'a pas fait. Nous étions très bien en seconde mi-temps. Et si on regarde dans l'ensemble, on pouvait faire mieux », a souligné Valdo Candido, le coach des Diables rouges.

« Il y a eu deux match en un. On a commencé le match quand le terrain était sec puis il a plu. On ne pouvait pas jouer au ballon. Il fallait utiliser un jeu direct. Mais quand on regarde les deux circonstances du match, à chaque fois, on a plus d'occasions franches que nos adversaires. On souffre aujourd'hui d'inefficacité offensive », a commenté Jean Florent Ibengé des Léopards .