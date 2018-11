Soudan: Efforts britanniques pour récupérer les antiquités du Soudan de l'étranger

- Le secrétaire du secrétariat des antiquités à l'autorité générale pour les musées et les antiquités, le Dr Al-Hassan Ahmed Mohammed a annoncé que le British Museum fait des efforts en coopération avec la police internationale (Interpol) pour retour les antiquités soudanaises qui sont sortis illégalement à divers moments.

Le Dr. Al-Hassan a dit dans une déclaration à la SUNA que le British Museum, un des plus grands musées internationaux, a une relation particulière avec la commission et coopérer avec elle dans de nombreuses œuvres archéologiques, y compris la mission d'Al-Amarah Al-Gharb et Al-Kowa dans l'Etat du Nord, et les inscriptions archéologiques à Kurkus dans l'Etat du Nil, Al-Hassan a ajouté que le Musée britannique a financé la laboratoire de bio-archéologie à la commission, former des cadres, adopte le programme de recyclage des artefacts dans les ventes aux enchères internationales et le marché des arts, ainsi que la documentation et la protection des artefacts archéologiques.