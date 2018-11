Soudan: L'Ambassadeur saoudien renouvelle ses liens étroits avec le Soudan

- L'Ambassadeur saoudien au Soudan, le Dr Ali Bin Hasan Jaafar a affirmé la force des relations entre son pays et le Soudan grâce aux dirigeants des deux pays et aux accords conclus.

S'adressant samedi au ministère de l'agriculture et de la foresterie, le convoi de vulgarisation agricole vers l'Etat du Nil sous le slogan (l'Etat du Nil pionnier de l'état de la Renaissance horticole... ensemble pour la gestion intégrée des nutriments végétaux) Jaafar a confirmé que la participation de l'Arabie saoudite au convoi représente l'incarnation du travail commun et ponctuel dans le plus grand modèle pour le développement des relations soudano-saoudiennes dans tous les domaines.

Il a ajouté que le convoi est une action commune entre GIAD et SABIC pour renforcer les cadres de coopération et de relations bilatérales, en espérant que le convoi obtiendra des avantages pour l'agriculteur, le propriétaire de la terre et le pays et répondre aux besoins du citoyen arabe pour la nourriture.