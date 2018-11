Togo: Sublime humiliation !

Les Togolais et même le Bénin, battu la veille par la Gambie (1-3), s'attendaient à tout voir sauf un 3-0 pour l'Algérie après 30 minutes de jeu. Mais c'est le triste record concédé par les Eperviers du Togo.

Ainsi, après le bonus d'avant mission soit la qualification pour la CAN 2017, tout porte à croire qu'il n'y aura pas de CAN de mission accomplie pour Claude Le Roy.

En tout, s'il ne tire pas les conclusions qui s'imposent, les dirigeants aussi bien du football national que le gouvernement togolais doivent le faire à sa place si tant est qu'ils ne sont pas ensemble dans un deal ou un business sur le dos des Togolais.

Démarrée avec plein d'espoir, cette rencontre entre les Eperviers du Togo et les Fennecs d'Algérie tournera à la vinaigre pour les premiers qui pourtant évoluaient devant leur propre public du stade municipal de Lomé.

Ce sont les Algériens du coachBelmadi qui se montreront en promenade dans leur jardin dans les 30 premières minutes de jeu et pourquoi pas durant toute la première période. Riyad Mahrez par deux fois (aux 14ème et 30ème) et Youssef Atal (28ème) qui mettront à terre Adebayor et sa bande, presque méconnaissables.

Si entre temps, Fodoh Laba, à la reprise, réduira le score, 15 minutes après la reprise, les Algériens (10 pts, 1er du groupe D) ont joué à fond leur coup, recherchant un 4ème but, bien que le ticket de la qualification pour le Cameroun soit déjà en poche. Un but qui finira par arriver dans les arrêts de jeu.

A tout prendre, la messe est dite, le vain est tiré et il faut le boire. Le Togo devra aller chercher sa qualification au stade de l'Amitié de Kouhounou, face aux Ecureuils du Bénin, le 22 Mars 2019 dans un match à haut risque, quand on sait que déjà en 2007 dans une situation presque pareille, les supporters béninois n'ont pas hésité à soumettre les Togolais à une barbarie sans égale. Ceci, en s'attendant à un score autre qu'une victoire entre Algériens et Gambiens.

Tout bilan établi, en cinq sorties dans ces éliminatoires de la CAN 2019, le Togo n'a gagné aucun de ses matches à domicile, mais a réalisé que deux matches nuls ()à domicile), une victoire à l'extérieur et deux défaites (toutes face à l'Algérie) dont la plus piteuse est celle de ce dimanche à domicile.