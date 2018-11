Cote d'Ivoire: Afrik Fashion show 13 - Féérie en mode pour l'évènement culturel d'appel touristique

La 13e édition d'Afrik Fashion Show, le rendez-vous international annuel de la mode africaine, s'est tenue, le samedi 17 novembre, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, autour du thème : « Créativité africaine face au défi du prêt-à-porter ».

Dans un palais des congrès archicomble. Tout un programme ! Et qui a permis aux férus de mode et aux créateurs de conjuguer la force de leur créativité et l'esprit d'accessibilité du plus grand nombre aux marques de designers qu'incarne le prêt-à-porter, à travers un sublime défilé décliné en plusieurs tableaux.

Stylistes, mannequins, industriels du textile et de l'habillement, venus des quatre coins du continent africain, mais aussi d'Asie, de l'Inde notamment, ont en écho avec leurs pairs ivoiriens, donné force de vie à la conviction du ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, selon laquelle « La mode dont Afrik Fashion est le point de mire en Afrique subsaharienne, est un évènement culturel d'appel touristique ».

Cette soirée dédiée à la promotion et à la valorisation de la mode africaine, à juste titre, en présence donc de Siandou Fofana, parrain de l'évènement, Maurice Bandaman, ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymonde Goudou Coffi, ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service Public, de diplomates, célébrités de divers domaines dont ceux de la mode, ne pouvait en être meilleure illustration de la culture s'alliant au tourisme, le chic et le glamour épousant l'intérêt économique.

C'est pourquoi le parrain a félicité et encouragé la promotrice de l'évènement, Isabelle Anoh, communicante et créatrice de mode, pour l'initiative qui vise promouvoir les valeurs culturelle de l'Afrique en termes de mode.

« Cette plateforme nous donne de promouvoir nos tenues vestimentaires qui ont tendance à disparaitre. Nous encourageons cet évènement et nous nous mettons à votre disposition pour aller plus loin », a-t-il dit.

Compétitivité et accessibilité, la classe avec Masterclays !

L'enjeu étant pour Afrik Fashion Show, selon la vision d'Isabelle Anoh, d'inciter les créateurs africains à promouvoir une mode africaine durable, compétitive, facile à porter, donc facile à vendre, et surtout avec une ouverture sur toutes les bourses.

Pour cette célébration de la mode africaine, ce sont au total 14 créateurs venus du monde entier qui ont laissé éclater leurs talents. Au nombre desquels, la créatrice Kamilla Bajla venue de l'Inde.

Ses pairs africains (e) s, Grace Wallace du Togo, Lolo Andoche du Bénin, Nabou Fall du Sénégal, Partick Assante du Ghana, Gretat Marat du Gabon, Mariétou Diakhité du Mali. La Côte d'Ivoire créative était représentée par plusieurs de ses jeunes loups aux dents acérées, notamment, Alpha Doumbia, Arlette Konan, Ella Assoumou, Patricia Waota, Adji Diallo...

Aussi, liant le chic et glamour à l'esprit pragmatique du thème, des défilés haute couture ou sur-mesure qui devraient, dans l'absolu, s'opposer au prêt-à-porter, iriseront le « T » du Sofitel Ivoire. Et cette soirée a été, à maints égards, féérique, grâce à la maestria déployée par Masterclays, agence évènementielle et de logistique.

Avec des opérateurs -lumière, son, back-stage et effets spéciaux inédits. Normal pour ces jeunes ivoiriens qui, en si peu de temps ont porté l'event sur des cimaises au point de représenter la sous-région ouest-africaine au Salon de l'évènementiel de Paris (France) en novembre dernier.

Isabelle Anoh, très émue, a remercié tous les participants cette édition. Elle a indiqué que « Le prêt-à-porter chez nous n'est pas encore industriel.

Confronté aux questions de financement nécessaire pour une production et une commercialisation à grande échelle, les couturiers ont tout de même compris que l'avenir de la mode africaine se trouve dans le prêt-à-porter », a-t-elle constaté, avant d'ajouter que de nos jours, la plupart des créateurs réalisent leur chiffre d'affaire et bénéfices grâce au prêt-à-porter.