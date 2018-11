Madagascar: Andry Rajoelina - Déclaration attendu ce jour

Les joueurs du Barea ont offert un maillot « numéro 13 » à Andry Rajoelina.

Le candidat du « Tanora malaGasy Vonona » présentera certainement des preuves des détournements de voix évoqués par les parlementaires qui, au cours d'une conférence de presse, ont dénoncé un truquage informatique au niveau de la CENI.

D'après les informations, le candidat « numéro 13 », Andry Rajoelina va s'exprimer pour la première fois sur l'élection présidentielle du 7 novembre et sur les résultats provisoires publiés samedi dernier par la Commission Electorale Nationale Indépendante ce jour. Une intervention très attendu par ses partisans. Depuis le jour du scrutin, il a opté pour la discrétion politique.

Ce sera une occasion de connaître la véritable position et la stratégie du « Tanora malaGasy Vonona » par rapport à la Présidentielle. Ayant dénoncé un truquage informatique au niveau de la Commission Electorale Nationale Indépendante, son équipe a déposé une requête auprès de la Haute Cour Constitutionnelle.

Barea de Madagascar. Samedi dernier, Andry Rajoelina a rencontré les joueurs du Barea de Madagascar. Faut-il rappeler que ces derniers ont rencontré de nombreuses difficultés avant le match contre le Soudan. A la demande de l'entraineur Nicolas Dupuis, du capitaine Faneva Ima Andriantsima et de tous les joueurs, une rencontre a eu lieu samedi dernier au Dzama Cocktail à Iandry.

A l'occasion, le président fondateur de l'Initiative pour l'Emergence de Madagascar (IEM) a répondu aux demandes des Bareas. Aussi, Andry Rajoelina a-t-il offert les primes des joueurs, les billets d'avion, l'hébergement et la restauration. Comme un signe de soutien au porte-fanion du « Tanora malaGasy Vonona », les joueurs du Barea lui ont offert un maillot « numéro 13 ».

Une grande première car les autres prétendants à la Magistrature suprême qui ont déjà rencontré les Bareas n'avaient pas bénéficié du même geste. « Andry TGV » a réitéré à cette occasion que son programme, l'Initiative pour l’Émergence de Madagascar comporte des projets bien structurés pour la promotion du sport de haut niveau et pour l'amélioration des conditions de vie des sportifs professionnels. Il a notamment exposé la mise en place d'un complexe sportif qui favorisera le Sport -étude.

Les jeunes pensionnaires de ce complexe et les bénéficiaires de ce grand projet qui seront d'ailleurs issus de différentes disciplines sportives, vont bénéficier des bourses et pourront participer à des rencontres internationales. « Je suis convaincu que le sport doit figurer parmi les priorités car il constitue un moyen pour faire connaître le pays à travers le monde et pour défendre la fierté nationale », a déclaré Andry Rajoelina.

Il n'a pas non plus manqué de saluer les efforts déjà fournis par les joueurs et le staff des Bareas pour obtenir la première qualification de Madagascar à la Coupe d'Afrique des Nations. « J'ai toujours soutenu le sport et je suis derrière les Barea de Madagascar », a-t-il soutenu.