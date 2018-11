Afrique: CAN 2019 - La Centrafrique qualifie la Guinée en faisant match nul au Rwanda

Moins de deux heures avant sa rencontre face à la Côte d'Ivoire, l'équipe de Guinée est assurée de disputer la CAN 2019 grâce au résultat nul entre le Rwanda et la Centrafrique (2-2) lors de la 5e journée des éliminatoires. Les Centrafricains gardent un mince espoir de jouer la prochaine Coupe d'Afrique, les Rwandais, eux, sont éliminés.

A la dernière minute du match, l'espoir a changé de camp. Le Rwanda menait 2-1, restait en course pour la CAN 2019, et la Centrafrique était éliminée. Mais Geoffrey Kondogbia a surgi à la dernière seconde pour égaliser. Le Rwanda est éliminé, la Centrafrique garde un mince espoir de disputer la CAN 2019.

Un espoir sur un fil qui pourrait être rompu un peu plus tard dimanche si la Côte d'Ivoire ne perd pas contre la Guinée désormais qualifiée à la faveur du match nul entre Rwandais et Centrafricains. Avec 10 points, le Syli national ne peut plus être rejoint ni par le Rwanda (2 points) ni par la RCA (5 points).

C'est un match nul qui n'arrange donc aucune des deux équipes, mais c'est sûrement, le Rwanda qui aura plus de regrets. Les Amavubi (Guêpes) avaient piqué très tôt les Fauves du Bas-Oubangui en ouvrant le score par Jacques Tuyisenge dès la 10e minute.

Même après l'égalisation de Habib Habibou, les Rwandais ont su réagir encore avec Jacques Tuyisenge qui s'offre un doublé juste avant la mi-temps. Les Amavubi ont longtemps cru que ce but serait décisif, mais Kondogbia a surgi... .