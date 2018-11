Congo-Kinshasa: Présidentielle 2018 - Me Yav Munyick Marc pour la victoire écrasante de Shadary

Le potentiel successeur du Chef de l'Etat congolais, Emmanuel Ramazani Shadary, est loin de faire cavalier seul. Du Nord au Couchant, des leaders se rangent, de plus en plus, derrière lui et lui promettent la victoire écrasante le 23 décembre prochain.

Dans le district du Mont-Amba, Yav Munyick Marc, cadre du parti de la révolution populaire, P.R.P en sigle, formation politique chère à Laurent-Désiré Kabila, Candidat à la Députation Nationale dans la circonscription électorale du Mont-Amba ratisse, d'ores et déjà, large en faveur pour son candidat à la prochaine élection présidentielle. En effet, d'aucuns parlent du leadership et de la notoriété de cet Expert des questions juridiques, affectueusement appelé "Avocat du Peuple", dans cette partie de la capitale-Kinshasa. «Il n'y a pas débat. Le 23 décembre prochain, Emmanuel Ramazani Shadary sera élu Président. Le peuple est derrière lui autant que tous les leaders d'opinions du pays. Tout Mont-Amba est derrière lui», professe-t-il, décidément, tout en appelant sa base à ne pas se laisser distraire.

Pas un caméléon pour manquer de couleur précise, disons par ricochet, d'appartenance politique. Il est non plus loin d'être entre les poissons et les batraciens pour manquer de sain auquel se vouer à l'aube des élections généralisées du 23 décembre prochain, sur toute l'étendue du territoire national. Yav Munyick Marc, c'est de lui qu'il s'agit, cadre du parti de la révolution populaire, en sigle P.R.P cher à Mzee Laurent-Désiré Kabila, vient de placer la barre très haut et n'a de cesse de se tordre le cou, dans sa circonscription électorale, pour la victoire d'Emmanuel Ramazani Shadary, choix du Chef de l'Etat congolais , Joseph Kabila Kabange. En effet, il ratisse d'ores et déjà large et affûte toutes ses armes en vue de concrétiser ses rêves de satisfaire des milliers des dignes filles et fils du Mont-Amba qui ne jurent que sur son leadership et sa célébrité. Celui que sa base appelle, affectueusement, "Avocat du Peuple", veut en finir, une fois pour toutes, avec ceux qui prennent sa circonscription électorale pour un bastion d'achat des consciences au mépris de leur devenir.

Elections inéluctables

A l'en croire, les élections ne se préparent pas à la veille comme plus d'un congolais le conçoivent, malencontreusement, à leur propre détriment. Me Yav Munyick Marc, Jeune leader du Mont-Amba et très connu pour ses actions positives notamment, à Lemba, Matete, Limete, pour ne citer que ces communes, mieux qu'un incurable optimiste croit, fermement, à la tenue des élections en décembre 2018 et soutient qu'il n'y a, aucunement, des raisons qui poussent à imaginer un quelconque report comme ce fut le cas en 2016 et 2017. Et de poursuivre, «le Chef de l'Etat Joseph Kabila a dit ; et il a fait. Aujourd'hui, il n'est pas candidat ; il a fait ainsi montre de modèle de leadership africain. Nous avons tout intérêt à nous ranger, massivement, derrière son prochain successeur qu'est Emmanuel Ramazani Shadary ». Ce qui est vrai, faut-il le rappeler, le rêve aura été long, le train électoral aura marché au-delà des entendements des uns et des autres.

En effet, jeudi 22 novembre prochain, Corneille Nangaa donnera, solennellement, le go pour la campagne électorale, entendue comme l'avant dernière phase du rendez-vous électoral tant attendu du 23 décembre 2018.

Sauve qui peut !

Une fois encore, les alliances vont se constituer et se défaire dans l'arène politique congolaise. D'ailleurs, pour rappel, des opposants réunis à Genève du 9 au 11 novembre dernier, ont scellé une union qui n'a pu durer que l'espace d'un feu de paille. Désormais parmi eux, l'on a d'un côté, les cinq leaders, en l'occurrence, Jean-Pierre Bemba Gombo/MLC, Moïse Katumbi/Ensemble pour le Changement, Adolphe Muzito/Nouvel Elan, Freddy Matungulu/Congo Na Biso, et Martin Fayulu/Dynamique de l'opposition, qui font cavalier ensemble. D'un autre côté, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de l'Udps et Vital Kamerhe de l'Unc y vont, parallèlement, chacun avec sa base minime ou importante soit-elle.

Quant au camp cher à Yav Munyick Marc que coiffe le Président, Joseph Kabila, l'on a Emmanuel Shadary qui bénéficie, jusqu'ici, du soutient de tous les horizons. Il y a lieu de noter que ce décor de division planté d'avance dans le chef de l'opposition, appuient moult analystes politiques, est un but-cadeau offert au FCC. Pour sa part, Me Yav Munyick Marc, en dépit de ce qui se raconte, de près ou de loin, se préoccupe du travail titanesque qu'il abat dans sa circonscription électorale. Ce, apprend-on des sources interposées, sans ménager moindre effort pour persuader sa base à se ranger derrière le prochain successeur du Président Joseph Kabila, lequel selon lui, est d'office favori.