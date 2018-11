Afrique: A travers sa nouvelle gamme experte en Afrique - MIXA s'adresse aux peaux sensibles du continent

La peau est l'organe qui, pour l'humain, sert d'enveloppe, le met en contact avec le milieu extérieur et remplit d'autres fonctions nécessaires à la vie. En Afrique, plus d'une femme sur trois se plaint d'avoir la peau sensible. Délicate et sèche, la peau sensible manifeste parfois des signes d'irritations, des rougeurs ou des démangeaisons, et nécessite des soins adaptés.

Raison pour laquelle MIXA, la marque experte du soin des peaux sensibles depuis 1924, dévoile aujourd'hui en Afrique sa nouvelle gamme de soins pour le corps, testée sous contrôle médical, aux formules enrichies d'actifs issus de la pharmacie, pour soulager et réparer instantanément les peaux sensibles sans jamais laisser de sensation de gras. En RD. Congo, la cérémonie s'est tenue le samedi 17 novembre 2018, à la Gombe, en présence des cadres de cette firme dont Karine Gbianza, des dermatologues et plusieurs invités.

La peau sensible est celle qui a perdu sa structure normale et qui réagit de manière excessive à certains produits ou situations. Elle se reconnaît à travers des picotements et tiraillements qui provoquent des brûlures, rougeurs, sécheresse et inflammations. Mais également par une intolérance aux cosmétiques, la présence des nombreuses allergies et l'association des maladies de la peau faible telle que l'eczéma. En effet, les peaux sensibles nécessitent des soins apaisants de très haute tolérance. Elles sont particulières et demandent une formulation adaptée avec une sélection rigoureuse des composants afin d'éviter toute irritation potentielle ou fortes réactions cutanées.

La peau sensible est d'abord réactive, rappelle le Docteur Christian Muteba, Praticien hospitalier dermatologue. Selon lui, elle a besoin d'une attention toute particulière et de soins adaptés pour ne pas l'agresser. Il est donc important d'utiliser des produits cosmétiques apaisants et peu nombreux. "Lavez-vous avec un produit d'hygiène apaisant de très haute tolérance, de préférence sans rinçage, sans parfum, sans conservateurs, sans tensio-actifs". Mais aussi séchez-vous avec beaucoup de précaution, sans frotter mais en tamponnant, a-t-il poursuivi.

Il suggère à cet effet, d'appliquer délicatement, une à deux fois par jour, un soin de très haute tolérance luttant contre la réaction inflammatoire. Et une à deux fois par semaine un soin hydratant intense. "Le maquillage aussi sera limité et choisi avec soin".

A en croire le Docteur Anne Mutosh qui s'est attelé sur la peau sensible en elle-même, la peau chez un adulte d'âge moyen, pesant 60 Kg présente une superficie de, un poids de 4,5Kg, une épaisseur moyenne de 1,2mm ainsi que de nombreuses variations régionales.

En gros, et vue de manière microscopique, la peau présente 4 couches de la superficie à la base qui sont l'épiderme, la jonction dermo-épidermique, le derme et l'hypoderme.

La peau africaine

Elle laisse entendre, cependant, que "la peau africaine a une couche cornée, donc elle est plus compacte, sa pigmentation est plus active. Son derme est plus épais et concernant son vieillissement, la peau noire reste plus lisse, plus élastique et les rides apparaissent plus tardivement".

Expliquant la peau sensible en Afrique, Karine Gbianza, Directeur marketing de MIXA pour les pays francophones, a affirmé qu'en RD. Congo, 34% de femmes déclarent avoir la peau sensible sur le corps, et 50% sur le visage. Partant de symptômes, 28% de femmes se plaignent d'irritations, 24% ont des démangeaisons et 39% ont des rougeurs.

"Avec Mixa, toutes les formules sont testées sous contrôle dermatologique partant d'une sélection stricte d'ingrédients actifs avec à la clé, une efficacité prouvée sur les peaux sensibles. Mixa est également sans parabènes et jouit d'une tolérance testée cliniquement", a-t-elle expliqué.

Dans le processus d'une bonne routine beauté pour les peaux sensibles, il est surtout important d'éviter de retirer son produit démaquillant en appuyant ou en frottant la peau avec un coton car ce geste risque d'irriter la peau à chaque passage. Il suffit d'imbiber le coton d'eau thermale et procéder par effleurages circulaires.

Toutefois, contrairement aux idées reçues, elle peut être maquillée, justement pour stopper d'éventuelles rougeurs. Il faut donc opter pour des produits doux spécifiquement formulés pour une tolérance optimale de l'épiderme qui doivent être appliqués sans jamais frotter la peau.

A propos de Mixa

Présente depuis de nombreuses années en Afrique, la marque Mixa est née en 1924 dans une pharmacie française. Le Dr Roger, un jeune et ambitieux docteur en pharmacie français, utilisa son expertise du mélange d'ingrédients actifs, pour mélanger de la crème avec des poudres enrichies en ingrédients issus de la pharmacopée. Cette technique de préparation qui consistait à mixer les ingrédients a donné son nom à la marque centenaire : MIXA.

Dès lors, MIXA n'a cessé d'innover et de proposer des solutions ciblées pour les peaux sensibles, pour accompagner les femmes et leurs familles au quotidien, avec des produits efficaces, respectueux de la peau, et offrant des textures agréables à l'utilisation.

Aujourd'hui MIXA dévoile le Lait corps Réparateur, enrichi en Allantoïne, pour les peaux très sèches ; le Lait corps Anti-Dessèchement, enrichi en Huile de Coriandre, pour les peaux sèches ; le Lait corps Apaisant Sans Parfum, enrichi en Lait d'Avoine, pour les peaux les plus sensibles ; le Lait corps Nutritif Satinant, au Karité Pur, pour les peaux ternes ; le Baume Nutritif réparateur multi-usage, au Panthénol, pour le soin ciblé des zones sèches.

Une gamme large et experte en grande surface, en boutiques et en pharmacie, pour tous les besoins des peaux sensibles : bébés, enfants, adultes.