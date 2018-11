Cote d'Ivoire: Développement durable-RSE - Kristena Consulting veut accompagner les entreprises dans ces démarches

Dans la promotion de la démarche du développement durable (Dd) et de la Responsabilité sociale des entreprises (Rse), le cabinet Kristena Consulting a lancé le vendredi 16 novembre à Abidjan-Plateau, ses activités à travers sa filiale Côte d'Ivoire dirigée par Mireille Hanty.

Pour la représentante Côte d'Ivoire, il est important pour les entreprises de s'engager dans une démarche Rse. Ce, pour bénéficier des avantages liés à la performance, l'attractivité, la compétitivité.

C'est pourquoi, « nous voulons déployer les activités que nous menons en France en Côte d'Ivoire pour essayer de travailler avec les entreprises ivoiriennes et les accompagner à une bonne compréhension, une bonne appropriation et une mise en œuvre opérationnelle de ces problématiques de développement durable et de responsabilité sociétale des entreprises », a soutenu le fondateur et président du cabinet Kristena Consulting, Dr Denis Gnanzou.

De son avis, la Rse intervient lorsque les entreprises, dans le cadre de leurs activités industrielles et commerciales, engendrent des externalités négatives (des impacts environnementaux sociaux). Ainsi dans le cadre de mise en œuvre de la Rse, elles sont amenées à prendre des dispositions afin de maitriser ou de réduire ces impacts.

« Cette approche va conduire les entreprises à innover, à entreprendre pas mal d'innovation sur le plan environnemental et social qui leur permettra de réduire leurs impacts environnementaux et sociaux », explique Dr Denis Gnanzou.

Pour Abdoulaye N'guetta, cadre d'entreprise, C'est une démarche à laquelle toutes les structures devraient adhérer. « Fondamentalement il ya des gains aussi bien directs qu'indirect.

Lorsqu'on parle de Rse, on voit un aspect important qui permet d'apaiser le climat social et qui contribue à une saine émulation et aussi permet à l'entreprise d'atteindre une certaine performance », souligne-t-il.

Selon Marie Hebras, fondatrice et dirigeante du cabinet en France, une entreprise qui est engagée dans le Dd et la Rse a une avance de compétitivité de 13% par rapport à celle qui ne l'est pas. Et cette dernière perd énormément d'avantage concurrentiel.

C'est dans le souci de sensibilisation et d'incitation, qu'elle a annoncé le lancement d'un prix de l'entreprise durable « Kristina Consulting », visant à mettre en compétition les entreprises qui ont adopté une démarche de durabilité et souhaitent être accompagnée dans l'opérationnalisation de leur démarche de durabilité. « Des fonds même existent.

Pour amener ses entreprises vers la performance et leur ouvrir de nouveaux marchés. D'autant plus que pour conquérir les marchés internationaux il y a beaucoup plus d'exigence, elles doivent se donner les moyens d'atteindre ces marchés», poursuit-elle.