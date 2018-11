Sénégal: Royaume-Uni - Un prix international de mode décerné au sénégalais Mike Sylla

Dakar — Le styliste sénégalais, Mike Sylla, considéré également comme un artiste pluridisciplinaire, a remporté à Birmingham, au Royaume-Uni, le Prix international de couture et de mode de Bexlive, pour sa contribution à l'innovation et à la mise en marche de nouvelles idées de création artistiques et culturelles, a appris l'APS dimanche.

"Pour le Sénégal, la France et pour son travail artistique effectué au sein de la diaspora africaine dans le monde, Il a reçu le 6 octobre 2018 à Birmingham au Royaume-Uni, le prix "Bexlive International Fashion Couture Award 2018", a-t-on notamment appris d'un communiqué reçu à l'APS.

Mike inscrit ainsi son nom au palmarès de ce prix grâce, entre autres, à ses concepts dénommés "Baïfall Dream" et "The Human", des illustrations d'une "prolifération créative de 26 ans, d'un talent et d'un rayonnement apportés à la mode africaine, contribuant à la culture de l'universelle".

Présenté comme une "figure de l'activisme culturel" de la fin des années 80 à nos jours, l'artiste pluridisciplinaire met notamment à l'honneur à travers ses 26 ans de "prolifération créative", son talent et le rayonnement qu'il apporte à la mode africaine comme contribution à la culture universelle", lit-on dans le texte.

L'homme, "symbole d'un engagement artistique et culturel dynamique", compte parmi les plus "belles figures de la diaspora", souligne le communiqué qui indique qu'il a dédié cette récompense au Sénégal et à l'Afrique, à la jeunesse africaine, aux talents et à la diaspora pour la promotion et le développement du continent.

Natif de la Medina, un quartier de Dakar, Mike Sylla est un artiste de multiples influences, "imprégné de ce quartier populaire qui transpire la culture profonde de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui lui a certainement permis à travers ses créations de créer une belle alchimie entre l'Afrique et l'occident en valorisant l'art porté".

"Je me définis tout simplement en tant que concepteur développeur, plutôt rassembleur. Ce qui me plait dans cette idéologie est de sortir du cadre artistique et d'aller vers l'humain.

Tout le travail vise à faire du développement dans un esprit de partage, comme je l'ai appris à mon quartier de la Médina à Dakar", expliquait-il récemment lors d'une interview accordée à TV 5, chaîne de télévision internationale francophone.

Fédérant un collectif d'artistes autour de la mode, avec à son actif de nombreux défilés à travers le monde, le styliste a une "parfaite alchimie entre le Sénégal et l'Occident et signe ses créations +Baïfall Dream+ par un "travail appliqué et réalisé en atelier".

"Son génie dans l'Art de façonner le cuir et le daim, ses créations ont séduit le monde. Son style est innovant, créatif avec différentes tendances et influences universelles, de véritables œuvres d'art mobiles", mentionne la même source

Mike Sylla avait auparavant reçu plusieurs distinctions parmi lesquelles figurent "Designers Choice Award" de Miami (premier africain à l'obtenir) en 2013, et l'International Excellence Award d'Indiana Black Expo (Etats-Unis) pour le meilleur designer et pour son travail artistique effectué au sein de la diaspora Africaine ou afro dans le monde.