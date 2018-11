Afrique: Propos d'avant-match Guinée Equatoriale - Zambie

Jean-Paul Mpila (entraîneur de la Guinée équatoriale)

Nous avons été très bien accueillis au Ghana et nous nous y sentons un peu comme chez nous. Le problème de notre équipe c'est qu'elle a été arrêtée dans sa préparation après son élimination sur tapis vert. Nous n'avons été rétablis que quelques jours avant le coup d'envoi de la compétition et cela a naturellement affecté notre travail avant tournoi. Mais je ne veux pas m'appesantir sur cette histoire. Nous avons un standing. La Guinée Equatoriale est le seul pays à figurer au palmarès de la CAN féminine avec le Nigeria. Nous devons confirmer la qualité de notre football. Et nous sommes au Ghana pour le faire.

Salome Nke Noah (capitaine de la Guinée Equatoriale)

Vous pouvez imaginer le bonheur de toute l'équipe d'être présente au Ghana après toutes les difficultés qui ont opposées notre fédération et la CAF. Heureusement tout est rentré dans l'ordre. Et, en dépit de ce fâcheux contretemps, nous sommes là. Je pense que ces contrariétés ont renforcé notre détermination, uni nos forces. La Guinée Equatoriale peut nous faire confiance.

Bruce Mwape (entraîneur de la Zambie)

Nous avons entamé nos préparatifs il y a longtemps en participant au tournoi de la COSAFA, puis nous les avons poursuivis en Zambie pendant environ six semaines. Nous avons fait un mini-stage en Côte d'Ivoire avant d'arriver au Ghana.

L'objectif est simple, jouer une demi-finale et rapporter le trophée à la maison. Nous ne sommes pas venus faire du tourisme. Il faut compter avec la Zambie.

Barbara Banda (capitaine de la Zambie)

Nous avons suivi une préparation bien programmée. A nous de suivre à la lettre les consignes de l'entraîneur. On verra sur le terrain, lors de notre première sortie si toutes les recommandations ont bien été assimilées. La Guinée Equatoriale n'est pas un petit adversaire. L'équipe a une solide réputation. Mais on ne va pas se plaindre. On est là, on a une grosse envie et on n'a peur de personne. Si tel était le cas notre présence en phase finale n'aurait aucun sens. On est là pour nous battre et battre nos concurrentes.