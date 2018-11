Afrique: CAN Féminine - Les Ghanéennes sans convaincre face aux Algériennes

Un but à la 12e minute de Gladys Amfobea et c'est tout. Suffisant pour apporter les trois points aux Black Queens du Ghana en ce match d'ouverture de la CAN féminine Total 2018. Pas complètement satisfaisant même si les supportrices et les supporters étaient venus voir leur équipe gagner à Accra.

Les Ghanéennes ont ouvert les hostilités - on les attendait dans ce rôle - pour leur baptême du jeu et ont pris les devants à la suite d'une mauvaise passe algérienne. Le jeu s'est ensuite stabilisé, les Algériennes n'hésitant pas à s'éloigner de leur base pour répliquer à leurs hôtesses par quelques incursions sans réellement se monter menaçantes.

On les retrouvera plus incisives, plus tranchantes après la pause, soulevant quelques "oh" d'inquiétude dans les tribunes quand les Ghanéennes se retrouvaient pressées dans leur camp. Les bons arrêts de Patricia Mantey additionnés à la médiocre finition des attaquantes algériennes et la pression improductive des Ghanéennes en fin de match laisseront insatisfaits les amateurs de buts.

Joueuse du match: Sherifatu Sumaila (Ghana)

Réactions:

Bashir Hayford (sélectionneur du Ghana)

C'était un bon jeu pour nous. Nous avons bien entamé la partie, mis la pression sur les Algériennes et marqué très vite un but avant la fin du premier quart d'heure. Nous aurions aimé marquer plus de buts mais mes joueuses n'ont pas réussi à faire mouche, gâchant plusieurs occasions d'alourdir le score.

C'est le football; ce sont des choses qui arrivent. Mais ce qui était important était de prendre les trois points. Je crois d'ailleurs que les fans étaient là d'abord pour nous voir gagner.

Les Algériennes ont bien joué et se sont montrées déterminées en défense, surtout après notre but. Mardi ce sera une autre aventure contre les Maliennes. Nous allons travailler devant le tableau et essayer de corriger les erreurs aperçues lors du match d'ouverture.

Radia Fertoul (sélectionneuse de l'Algérie)

C'était un bon match, mais le terrain ne nous a pas beaucoup aidé. Le Ghana s'est imposé devant nous lors des premiers échanges et a inscrit le but trop tôt. Nous nous sommes regroupées et avons joué de tout notre cœur pour obtenir au moins l'égalisation, mais nous avons malheureusement perdu.

Les filles se sont très bien débrouillées et ont joué conformément aux instructions.

Je tiens à remercier le public qui a encouragé ses joueuses, c'est normal, mais qui nous a également soutenu. Maintenant nous jouerons gros contre le Cameroun. Quand on a perdu le premier match, la deuxième journée nous propose une sorte de demi-finale, un quitte ou double.