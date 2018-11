Afrique: CAN 2019 - Algérie, Côte d'Ivoire, Guinée et Mauritanie qualifiées

On connaît désormais 13 des 24 équipes qui disputeront la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations 2019 de football (15 juin-13 juillet au Cameroun). Les sélections d'Algérie, de Côte d'Ivoire, de Guinée et de Mauritanie ont décroché leur qualification, ce 18 novembre 2018, lors de l'avant-dernière journée des éliminatoires. Ce sera la toute première participation des Mauritaniens à une CAN.

Le mode du sport mauritanien a vécu une soirée magique, ce 18 novembre 2018 à Nouakchott. L'équipe de football de Mauritanie a en effet décroché la première participation de son histoire à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations.

Pour y parvenir, les Mauritaniens ont battu 2-1 des Botswanais déjà hors-course, lors de l'avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019, ce dimanche. Ce succès assure aux « Mourabitounes » l'une des deux places du groupe I qualificatives pour le tournoi, qui aura lieu du 15 juin au 13 juillet au Cameroun.

L'autre billet se jouera entre l'Angola et le Burkina Faso, les Angolais disposant d'un avantage après avoir dominé les Burkinabè 2-1.

Guinéens et Ivoiriens qualifiés ensemble

Pour les Guinéens et les Ivoiriens, adversaires dans le groupe H, disputer la Coupe d'Afrique n'aura rien de nouveau. Ce sera la 12e fois pour la Guinée et la 23e pour la Côte d'Ivoire.

La sélection ivoirienne a validé son ticket pour la 32e édition en faisant match nul 1-1 à Conakry. Son homologue guinéen se savait déjà qualifié avant le coup d'envoi de cette rencontre. Quelques heures plus tôt, le match nul 2-2 entre Rwandais et Centrafricains - désormais éliminés - avaient assuré un strapontin à la CAN 2019 au « Sily National ».

L'Algérie rejoint le Maroc et la Tunisie

Le quatrième qualifié du jour, c'est l'Algérie, qui rejoint l'Egypte, le Maroc et la Tunisie parmi les équipes nord-africaines qui seront à la CAN 2019. Les Algériens ont remporté une victoire décisive (et large) au Togo, 4-1.

Les Togolais, de leur côté, ne sont pas totalement hors du coup au classement du D. Mais les « Eperviers » devront néanmoins gagner au Bénin, en mars, pour finir deuxièmes derrière les « Fennecs ».

CAN 2019 : LES 13 ÉQUIPES DÉJÀ QUALIFIÉES

Algérie, Cameroun (pays hôte), Côte d'Ivoire, Egypte, Guinée, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Nigeria, Ouganda, Sénégal, Tunisie.

Des Congolais trempés

Les Congolais de Brazzaville et de Kinshasa devront également attendre quatre mois pour connaître leur sort dans ces éliminatoires. Les « Diables Rouges » et les « Léopards » ont fait match nul 1-1 à l'issue d'une partie perturbée par des pluies torrentielles.

Dans l'autre rencontre du groupe G, les Libériens ont vaincu les Zimbabwéens 1-0 et se sont installés à la deuxième place du classement, devant les deux Congo.

Une première pour le Niger, depuis 1992

Dans le groupe J, les Nigériens étaient déjà éliminés, les Egyptiens et les Tunisiens ayant leurs billets pour la CAN 2019 en poche. Le « Mena » s'est toutefois imposé 2-1 au eSwatini, signant au passage sa première victoire en terre étrangère, en éliminatoires de la CAN, depuis 1992...

A Madagascar, dans le groupe A, des Malgaches déjà qualifiés pour la première Coupe d'Afrique de leur histoire se sont relâchés 3-1 face aux Soudanais. Les débuts en équipe nationale du nouveau défenseur des « Barea », Jérémy Morel, ont ainsi été quelque peu gâchés.

Les frères Ayew signent leur retour

Dans le groupe F, le Ghana a profité du retour en sélection des frères Ayew, André et Jordan, pour s'imposer 2-0 à Addis-Abeba. Ces derniers étaient en froid avec l'entraîneur des « Black Stars », Kwesi Appiah, depuis plusieurs mois.

A noter enfin le succès 1-0 du Mozambique face à la Zambie (groupe K) et celui du Lesotho face à la Tanzanie (groupe L) sur le même score.

CAN 2019 : CALENDRIER, CLASSEMENTS ET RÉSULTATS DES ÉLIMINATOIRES

NB : Quarante-huit pays disputent les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2019. Ils sont répartis dans douze groupes de quatre équipes. Les deux premiers au classement de chaque groupe sont qualifiés pour la phase finale de la CAN 2019 (15 juin-13 juillet), sauf dans le groupe B où se trouve le Cameroun, pays hôte du tournoi.