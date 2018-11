Afrique: CAN 2019 - Un nul au gout de défaite pour les Diables rouges

Les Diables rouges du Congo ont été tenus en échec 1-1 par les Léopards de la République démocratique du Congo en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019.

Ce résultat n'arrange aucune des deux équipes puisque la RDC est reléguée à la troisième place et que le Congo devient dernier du groupe G. Au terme du coup de sifflet final, tous les joueurs des Diables rouges sont par terre. Le nul contre les Léopards a été vécu comme une défaite et la fin d'une campagne de qualification. Heureusement, le Libéria a fait le boulot chez lui en battant le Zimbabwe, offrant aux poulains de Valdo Candido, une dernière chance.

Les Diables rouges ont cru jusqu'au bout, jetant d'ailleurs toutes leurs forces pendant le temps additionnel. Mais le réalisme n'était pas au rendez-vous. Prince Oniangué s'offre une balle de 2-1 mais bute sur le poteau extérieur. Mayembo l'a aussi constaté quand le gardien des Léopards Ley Matampi a déployé tout son talent pour retourner son ballon en corner... Le regret était beaucoup plus chez les Diables rouges que chez les Léopards. Leur seule bonne attitude a été leur capacité à réagir après le but concédé à la 24e minute sur à une faute de main de leur gardien Chansel Massa.

Le portier congolais a relâché dans l'axe le coup franc de Trésor Mputu repris victorieusement à la 27e minute par Kassombo Kabongo. Ce joueur avait gâché une opportunité de but quand le défenseur des Diables rouges, Baudry Marvin avait fait une mauvaise relance dans l'axe. Kassombo qui avait bien suivi a trop croisé sa frappe et le ballon est passé à côté. Thievy Bifouma lui a répondu à la 37e minute en reprenant de la tête le coup-franc de Junior Loussoukou avant que la pluie ne rende le stade Alphonse-Massamba-Débat impraticable. Après de longues minutes d'attente, le match a finalement repris. Et les deux gardiens ont eu l'occasion de faire parler leur talent.

Chansel Massa s'illustra le premier en sortant un arrêt reflexe sur le coup franc de Mputu à la 56e minute... Tandis que Ley Matampi, le gardien de la RDC, détournait la tête Fernand Mayembo qui prenait la direction des filets. Dans l'action qui suivait Kassombo butait sur Massa.

Réactions

Valdo Candido (sélectionneur des Diables rouges)

Je suis fier de mes joueurs même si ce n'est pas le résultat que nous espérions. La RDC a bien démarré le match. Elle pouvait même le tuer mais elle ne l'a pas fait. Nous étions très bien en deuxième mi-temps. Et si on regarde dans l'ensemble, on aurait dû faire mieux.

Jean Florent Ibengé (sélectionneur des Léopards)

Il y a eu deux matches en un. On a commencé le match quand le terrain était sec. On a joué au ballon. On a montré du beau jeu. Et puis après il a plu. On ne pouvait plus jouer au ballon. Il fallait utiliser un jeu direct. Mais quand on regarde les deux circonstances du match, à chaque fois on a plus d'occasions franches que nos adversaires. On a souffert aujourd'hui d'inefficacité offensive.