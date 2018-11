Afrique: CAN 2019 - L'Algérie sera bien là !

Rendez-vous au Cameroun. L'Algérie sera de la partie après sa large victoire à Lomé face à un Togo dépassé.

Le match s'annonçait pourtant difficile. Le Togo était dans l'obligation de gagner pour prendre la tête du groupe D, après la défaite des Ecureuils du Bénin à Banjul face à la Gambie. Pour les Fennecs, une victoire suffisait à leur bonheur.

Scénario inattendu par sa rapidité ! Les Algériens scelleront le sort de la rencontre en une demi-heure. Riyad Mahrez profite d'une mauvaise sortie du gardien togolais, Sabirou Bassa, pour ouvrir la marque d'un tir lointain (0-1, 14') et ce n'est pas fini lorsque le défenseur de l'OGC Nice, Youcef Atal, réussit une montée exceptionnelle en driblant trois joueurs pour venir marquer le deuxième but d'un tir du gauche, ne laissant aucune chance au portier des Eperviers (0-2, 29'). Deux minutes plus tard, la star de Manchester City, Riyad Mahrez, refait surface. Lancé en profondeur par Sofiane Feghouli il réussit un troisième but (0-3, 31'). Trois buts pour les Fennecs en une demi-heure, c'est un scénario catastrophique pour Emmanuel Adebayor et ses coéquipiers, fantomatiques en cette première période.

Les tribunes du Stade municipal se sont vidées petit à petit, malgré une réduction du score de la tête par l'attaquant de la RS Berkane, Kodjo Laba, mettant à profit une mésentente entre le gardien Raïs Mbolhi et son défenseur Youcef Atal. Baghdad Bounedjah clôturera le festival des buts lors du temps additionnel grâce à un exploit individuel (1-4, 90+2).

Victoire logique et méritée des Fennecs. Ils mettent ainsi fin à la mauvaise série en déplacement. Leur dernier succès remontait au 2 Juin 2016, à Victoria, face aux Seychelles (2-0).

Le Togo jouera une finale en mars prochain face au Bénin. En jeu la deuxième place du groupe D, qualificative pour la CAN Total, Cameroun 2019.

Réactions

Claude Le Roy (sélectionneur du Togo)

Tout d'abord, je tiens à dire que j'assume complètement cette défaite. On a eu une première mi-temps cauchemardesque. On a fait des erreurs grotesques. Nous avions deux absences de taille en défense. Cela a influé sur notre rendement défensif. Je suis très affecté par cette défaite. On avait beaucoup d'absents, mais en toute honnêteté, je dois reconnaître que l'Algérie nous a été supérieure. Elle a mérité sa victoire et a su comment profiter de nos erreurs défensives. L'Algérie a des joueurs de niveau international et qui ont de l'expérience. Je ne reproche rien à mes joueurs. »

Djamel Belmadi (sélectionneur de l'Algérie)

« Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux du monde. Mes joueurs ont joué comme je les aime voir jouer. Et je ne parle pas uniquement du volet technique. J'ai surtout aimé leur engagement physique. Ils ont vraiment appliqué à la lettre mes consignes. C'est la victoire de l'ensemble des joueurs et le fruit d'un travail de tout un stage. Il était inadmissible de rester près de trois ans sans gagner à l'extérieur. Il fallait mettre fin à cette mauvaise habitude. Désormais, on ne doit plus avoir à enregistrer de telles mauvaises séries. C'est fini ! On doit savoir gagner à domicile et à l'extérieur aussi. »

Sofiane Feghouli (attaquant de l'Algérie)

«Je pense que nous avons montré aujourd'hui que nous avons une belle équipe, capable de faire de grandes choses. La sélection algérienne a un énorme potentiel et une belle image. On va essayer de progresser et pourquoi pas aller au bout lors de la prochaine CAN. Nous en avons les moyens ».