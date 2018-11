Congo-Kinshasa: L'Institut national de recherche bio-médicale devient le premier centre collaborateur de l'OMS en RDC

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a désigné l'Institut national de recherche bio-médicale comme son centre collaborateur pour la référence et la formation au diagnostic de la trypanosomiase humaine africaine ou maladie du sommeil.

L'Institut national de recherche bio-médicale (INRB) devient le premier centre collaborateur de l'OMS en République démocratique du Congo. « Le fait que l'OMS nous ait octroyé le statut de centre collaborateur est la reconnaissance de nos compétences et de décennies de travail acharné. Cela confirme que nous sommes prêts à servir non seulement notre pays, mais également les pays voisins », a déclaré le professeur Dieudonné Mumba Ngoyi, chef de département de parasitologie de l'INRB, dont le laboratoire national de référence pour la trypanosomiase humaine africaine fait partie. Ce laboratoire devient désormais un nouveau centre collaborateur de l'OMS.

Selon le communiqué du ministère de la Santé publique, la trypanosomiase humaine africaine ou maladie du sommeil est une maladie parasitaire mortelle transmise par les mouches tsé-tsé. Elle a touché plusieurs pays africains au fil des années. Environ 85% des nouveaux cas surviennent actuellement en RDC. Ces dernières années, le dépistage et le traitement systématiques ont permis de réduire l'incidence de nouveaux cas à quelques milliers, mais le risque d'une nouvelle flambée épidémique est toujours présent.

L'élimination de la maladie du sommeil en RDC est l'une des priorités du gouvernement qui, à travers le ministère de la Santé publique, a d'ailleurs institué la Journée nationale de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, célébrée pour la première fois le 30 janvier 2018 à Kinshasa.

Pour rappel, le laboratoire de l'INRB pour la maladie du sommeil collabore avec l'Institut de médecine tropicale d'Anvers (IMT) qui l'accompagne, depuis 1998, dans la création et le fonctionnement du laboratoire ainsi que dans la formation du personnel. «Puisque la maladie du sommeil devient de plus en plus rare, elle est également plus difficile à diagnostiquer à un stade précoce. La position et les compétences de l'INRB en tant que centre de référence diagnostique sont essentielles à l'élimination de cette maladie. Le Laboratoire national de référence pour la trypanosomiase humaine africaine de l'INRB a fait ses preuves et nous sommes heureux de pouvoir collaborer avec eux », a indiqué le professeur Philippe Büscher, responsable de l'unité de diagnostique en parasitologie à l'IMT.

Signalons, cependant, que les efforts d'élimination de la maladie du sommeil en RDC sont menés sous l'égide du Programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine (PNLTHA), en collaboration avec un consortium de partenaires internationaux dont l'OMS, l'IMT, la Fondation Bill & Melinda Gates, Drugs for Neglected Diseases Initiatives (DNDi), PATH, FIND, et Liverpool School of Tropical Medicine (LSTM).