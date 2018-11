Congo-Kinshasa: Smaïl Chergui - En RDC, «retarder l'élection nous placerait dans beaucoup d'incertitudes»

Smaïl Chergui, le commissaire pour la paix et sécurité de l'Union africaine était de passage à Paris en fin de semaine après une visite qui l'a mené au Burundi et en République démocratique du Congo (RDC), où il est allé faire le point sur la situation à un peu plus d'un mois des élections générales. Il a livré son analyse sur les deux pays, au micro de RFI.

Vous venez d'achever une tournée qui vous a conduit successivement au Burundi et en République démocratique du Congo. La RDC, justement, est à un peu plus d'un mois d'élections cruciales. Est-ce que Joseph Kabila et la Céni vous ont rassuré quant à leurs capacités à organiser les élections le 23 décembre ?

J'ai été rassuré tout en notant que le gouvernement restait ouvert si d'aventure et au dernier moment, de-ci, de-là, on avait besoin d'un soutien quelconque.

L'opposition continue de rejeter la machine à voter. Celle-ci ne va-t-elle pas être un obstacle à la bonne tenue du scrutin ?

Nous sommes ici devant une situation assez unique. D'un côté, durant le dialogue lui-même, un certain nombre d'intervenants avait demandé à ce que l'on réduise les coûts de ces élections et c'est donc l'option qu'a retenue la Commission nationale électorale.

J'ai eu l'occasion de l'utiliser moi-même. En écoutant par exemple l'opposition, l'un deux m'a dit que le bulletin imprimé s'efface au bout de quelques temps. J'ai moi-même fait l'expérience et j'ai ramené avec moi le bulletin que je peux vous montrer. Jusqu'à maintenant, il ne s'est pas effacé. J'ai vu par exemple que la batterie pouvait tenir 20 heures. Moi-même, j'ai voté en 41 secondes. J'avais un de mes assistants à qui j'ai demandé de faire des erreurs et donc, avec des va-et-vient. Finalement, il a pu voter en une minute.

En plus, il est clair que si aujourd'hui une décision devait être prise pour imprimer tous ces papiers, cela impactera inévitablement la date des élections. L'Union africaine, les Nations unies et je pense beaucoup de partenaires y compris un certain nombre de membres de l'opposition insistent pour que l'élection se tienne le 23 décembre. Je pense que retarder l'élection, aujourd'hui, nous placerait dans beaucoup d'incertitudes.

L'Union africaine envoie une mission d'observation restreinte, comme la SADC. Vous êtes un peu des rescapés des précédents cycles électoraux puisque toutes les missions qui avaient jugé non crédibles les élections de 2011, par exemple, n'ont pas été invitées.

Sur la délégation de l'Union africaine, personne n'a dit, pour le moment, qu'elle serait restreinte. Nous essayerons d'ailleurs de déployer une mission la plus grande possible. Ce sera un accompagnement sur tout le processus. Nous avons toujours choisi ces observateurs et surtout les personnalités qui les dirigent de manière très rigoureuse. Si vous voyez le travail extraordinaire que nous avons fait, par le passé et aussi cette fois-ci, à Madagascar, c'est un témoignage clair que nous sommes une organisation qui prend très au sérieux ces élections et l'enracinement de la démocratie dans le continent.