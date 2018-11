Congo-Kinshasa: Les élections du 23 décembre, la Céni dans l'impasse - Qui portera la responsabilité du report ?

Le jeudi 22 novembre 2018, c'est déjà la campagne électorale. Mais, sur le terrain, on ne sent pas encore cet engouement, comme ce fût le cas en 2006 et 2011. Les candidats observent encore l'environnement politique incertain dans lequel évolue le processus.

Tous les regards sont tournés vers la Céni qui ne rassure presque pas, du fait du déficit logistique. L'ombre d'un éventuel report plane mais, personne n'ose élever la voix, moins encore la Céni. Qui sera le premier à annoncer le report ? Le suspense est total.

La campagne électorale arrive. C'est le jeudi 22 novembre 2018 que les candidats aux élections du 23 décembre 2018 se lancent dans la course. La veillée d'armes s'observe dans différents états-majors politiques.

Pendant ce temps, à la Céni, les difficultés ne font que s'accumuler. Aux dernières nouvelles, on apprend que la Céni peine encore à déployer à travers la République toute la logistique, à savoir les matériels électoraux, prévue pour les élections de décembre prochain.

Le lot de machines à voter, soit plus de 100.000, que la Céni prévoyait récupérer auprès de son fournisseur sud-coréen, n'est pas encore arrivé en République démocratique du Congo. Sur le lot déjà réceptionné, le déploiement dans différentes circonscriptions est un réel problème. Sans compter, le personnel d'appoint pour lequel la Céni ne dispose pas de moyens financiers pour couvrir toutes les charges y afférentes. A la Centrale électorale, on n'est plus loin d'un casse-tête.

A ce jour, le gouvernement, qui a prévu de financer seul les scrutins de décembre prochain, traîne encore le pas. Dans les caisses de la Céni, les fonds n'arrivent qu'à compte gouttes.

Entre-temps, l'horloge électorale continue à tourner. Le 22 novembre prochain sera donné le go pour la campagne électorale sur toute l'étendue de la République. Dans les rangs des candidats aussi bien à la présidentielle qu'aux législatives nationales et provinciales, on ne manifeste pas de signes d'empressement, mieux on se presse lentement. Tout le monde a des regards rivés sur la Céni. Or, celle-ci est plombée par le défi logistique. Si bien que des observateurs avisés s'empressent de dire la centrale électorale serait dépassée par les événements, presque dos au mur.

L'arbre qui cache la forêt

Dans les couloirs de la Ceni, la consigne semble être la suivante : pas un mot sur la logistique électorale. Motus et bouche cousue. Toutefois, il serait superfétatoire de nier les difficultés qu'éprouve le pouvoir organisateur des élections. Entre les assurances de Corneille Nangaa, son président, et les promesses du gouvernement de couvrir à temps tout le budget électoral se creuse un fossé pas facile à remblayer. L'ombre d'un report plane désormais sur les scrutins de décembre prochain.

Quand bien même les langues ne seraient pas encore prêtes à se délier, le décor se dessine petit à petit. La pilule étant trop amère, la Céni ne veut pas prendre seule le risque de porter la responsabilité d'un report de scrutins de décembre. Corneille Nangaa joue encore avec le temps, préférant se racheter au moment opportun. On est bien en face d'un cocktail molotov qui peut imploser à tout moment, c'est-à-dire l'évidence d'un report des élections du 23 décembre 2018.

Contactée par C-News, un media en ligne, une source interne du CNSA a vendu la mèche, n'excluant pas la possibilité d'un report au-delà de décembre 2018. «Imaginez-vous que les fonctionnaires de la CENI ne sont pas payés, alors que nous entrons dans la phase décisive du processus électoral dans une semaine». Au niveau des chancelleries, l'option d'un report de scrutins se précise de plus en plus.

Le gouvernement, principal bailleur des fonds de prochaines élections, se retrouve également asphyxié. Il n'écarte pas non plus l'idée d'un report pour lui permettre de mobiliser tous les moyens nécessaires à mettre à la disposition de la Céni. Mais, avec un modique budget de l'Etat d'environ 6 milliards de dollars américains, financer les élections devient une gageure.

C'est finalement vers le chef de l'Etat que la Céni attend trouver un probable sauvetage. Mais de ce côté-là aussi, le temps coule lentement. Or, combler le gap financier de la Céni se fait pressant. A ce jour, celle-ci ne sait plus à quel saint se vouer.

Pourvoir organisateur des élections, au regard de la loi, la Céni ne veut pas non plus prendre le devant. Nangaa est conscient des enjeux. Il n'est pas non plus prêt à porter la lourde responsabilité de reporter les élections. Que dire alors ? Faut-il laisser la situation pourrir ? C'est le dilemme dans lequel se trouve la Céni.

On est donc parti pour une longue période d'incertitudes. En effet, les nouvelles en provenance de la Céni ne sont pas rassurantes. En réalité, elle ne serait pas prête pour la tenue d'es élections le 23 décembre 2018. Devant la probable impasse, la seule voie de sortie se trouverait être le report des scrutins. Juste le temps nécessaire devant permettre à la Céni de réunir les moyens nécessaires qui lui font encore défaut.

Par devoir de transparence, la Céni est dans l'obligation de briser la glace et dire la vérité au peuple. Laisser pourrir la situation n'est pas du tout à son avantage... Au regard des conséquences imprévisibles qui pourraient en découler.