Soudan: Al-Bashir regagne le pays d'Addis-Abeba

Khartoum — Le Président de la République, Maréchal Omer Al-Bashir, a regagné Dimanche soir le pays après sa participation au sommet extraordinaire de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis-Abeba samedi et dimanche.

Il a été reçu, peu après son retour à l'aéroport de Khartoum, par le Premier Vice-Président de la République, Lt. Général Bakri Hassan Salih, et un certain nombre de ministres et de hauts responsables.

À Addis-Abeba, le Président Al-Bashir s'est réuni avec un certain nombre de leaders Africains en marge du sommet.

Dans une déclaration à la presse à l'aéroport de Khartoum, le Ministre des Affaires Etrangères, Dr. Al-Dirdiri Mohamed Ahmed, a dit que le sommet extraordinaire de l'Union africaine a adopté des décisions pertinentes à réactiver les plans et les activités de l'Union africaine et d'améliorer sa performance.

Il a indiqué que le Président Al-Bashir s'est entretenu en marge du sommet avec le Président Tchadien, Idris Deby, le Président Rwandais et Président de l'Union africaine, Paul Kagame, et le Premier Ministre Ethiopien, Abiy Ahmed, sur les questions d'intérêt commun.

Le Dr Al-Dirdiri a souligné qu'il s'est réuni, en marge du sommet de l'Union africaine, avec un certain nombre de Ministres Africains des Affaires Etrangères, ajoutant qu'il a eu des entretiens avec le Ministre des Affaires Etrangères du Cameroun, le chef du groupe de haut niveau de l'Union africaine, Thabo Mbeki et a participé à la réunion du comité quartet des pays voisins de la Libye et à la réunion extraordinaire de l'IGAD sur le Sud Soudan sur le niveau ministériel.