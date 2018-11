Soudan: Délégation de Gouvernement de négociations de paix de Darfour part pour Doha Lundi

Khartoum — La Délégation du Gouvernement pour les négociations de paix de Darfour doit quitter Lundi pour Doha, capitale du Qatar, dirigée par Dr. Amin Hassan Omer et le chef du bureau du suivi de la paix et superviseur des commissions de la paix de Darfour Magdi Khalafalla et le Dr. Mohamed Al-Mukhtar Hussein.

La délégation du Gouvernement quitte pour Doha en réponse à l'invitation du médiateur Qatarien qui s'est réuni les derniers jours avec les mouvements de la Justice et l'Egalité - faction de Jibril Ibrahim, et de libération du Soudan - dirige par Meni Arko Menawi.

La délégation du Gouvernement se réunirait les 9 et 20 Novembre avec le Médiateur Qatarien et les partenaires internationaux pour délibérer sur les perspectives de la paix de Darfour et pour se mettre d'accord sur les axes et les agendas pour compléter le processus de paix en vue de lancer la session de négociation, qui devrait commencer prochainement.