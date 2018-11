Tunisie: Comme à la maison

Quand on sait que les «Sang et Or» ne chômeront pas lors des deux prochaines semaines avec, au menu, un match tous les trois jours, ne pas faire le déplacement à Métlaoui est une aubaine pour Anis Badri et ses camarades qui, après avoir remporté la Champions league, enchaînent par une succession de matches en retard comptant pour le championnat national.

Après avoir donné la réplique à l'Avenir Sportif de Gabès en milieu de semaine, les Espérantistes affrontent cet après-midi l'Etoile Sportive de Métlaoui, toujours dans le cadre de la mise à jour de la compétition nationale.

Un match qui devait se disputer à l'extérieur, puisque c'est l'ES Métlaoui qui reçoit, mais faute de stade homologué dans la région offrant les conditions nécessaires pour le déroulement du match, y compris sécuritaires, le choix a été porté par la Ligue nationale de football professionnel a tranché : c'est le Stade olympique d'El Menzah qui abritera le match en retard ESM-EST.

Disputer cette rencontre à El Menzah, c'est comme disputer un match à la maison, puisque les «Sang et Or» restent sur le Grand-Tunis et avaient pour habitude, par le passé, de disputer leurs matches à domicile à El Menzah.

Le turnover continue

Comme c'était le cas mercredi dernier contre l'ASG, Mouîne Chaâbani donnera leur chance aux joueurs qui jusque-là étaient quelque peu délaissés. Parallèlement, les joueurs-cadres de l'équipe se relieront au fil des matches, histoire de prendre le temps de souffler tout en assurant l'encadrement des jeunes.

Par rapport au onze de départ qui a donné la réplique à l'ASG en milieu de semaine, le technicien «sang et or» effectuera de un à trois changements tout au plus, selon les disponibilités de Sameh Derbali, Fousseiny Coulibaly et les autres joueurs-cadres de l'équipe.

Une chose est sûre, la rencontre d'aujourd'hui est l'occasion pour Adem Rejaïbi d'enchaîner par une jolie prestation dans la perspective de réintégrer la liste des dix-huit. Lui qui, deux saisons durant, s'est contenté de s'entraîner et, dans les meilleurs des cas, disputer des matches amicaux.

Bref, le turnover se poursuivra dans la perspective de ménager les joueurs très sollicités ces derniers temps et, parallèlement, faire rattraper leur retard aux joueurs qui manquent de temps de jeu.