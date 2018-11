Tunisie: Une gestion qui laisse à désirer

Concierge... septuagénaire !

Si les exemples abondent, nous nous contenterons de prendre celui, le plus frappant, de la mosquée Al Moez d'El Menzah I. Créée dans les années 80, celle-ci était, se souviennent tous les Tunisois pieux, un joyau architectural et un lieu très prisé où se sont succédé, à l'époque, d'éminents imams et des théologiens de renom. Hélas, cette aura allait progressivement, et au lendemain de la révolution, s'éclipser. En lieu et place, s'amena l'anarchie.

Le terme est assurément loin d'être déplacé, sans doute pas exagéré. Jugez-en :

Une érudite non pratiquante et ne portant même pas le hijeb, alors qu'elle est payée par l'Etat pour servir d'exemple et de modèle de sensibilisation à la saine pratique de la religion.

Le concierge de la mosquée est âgé, de 75 ans ! Et dire qu'il est chargé d'une corvée quotidienne (nettoyage et entretien des lieux... )

La pièce du «mouadhin», traditionnellement ouverte à tout le monde, est devenue «exclusivement» réservée à chaque prière du vendredi, aux célébrités de la «high society»! La classe VIP, quoi... !

L'imam Al-Khoms, dont la présence quotidienne est pourtant légalement obligatoire, se contente désormais de rares apparitions.

Ajoutons-y les fréquents abus qui se développent exceptionnellement durant le mois de Ramadan, avec des collectes illicites d'argent, la disparition des denrées alimentaires (les dattes notamment) amenées volontairement et souvent en grandes quantités par ceux qui viennent pour les prières de la rupture du jeûne et d'Ettarawih...

Halte aux abus, monsieur le ministre !

Il faut préciser que ces points noirs ne sont pas spécifiques à ladite mosquée. Bien au contraire, ils touchent pratiquement tous les autres lieux de culte. D'où les interrogations inquiétantes suivantes : où est le ministère des Affaires religieuses? Sur quels critères sont recrutés les employés des mosquées? Y a-t-il suivi? Qui contrôle qui? Faudra-t-il procéder à la création de... brigades d'inspection pour dissuader ces «aventuriers de la religion»? Le personnel mobilisé pour l'accomplissement des tâches quotidiennes bénéficie-t-il de suffisamment de stages de formation et de recyclage? Pourquoi les doléances et plaintes déposées dans les boîtes de suggestions par les habitués des mosquées restent-elles, dans quasiment deux cas sur trois, lettre morte?

A quand enfin une opération lifting tous azimuts pour rendre nos lieux du culte plus propres, plus accueillants?