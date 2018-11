Tunisie: Hichem Fourati et Karim Jamoussi répondront aux questions des députés

Une séance de questions au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice aura lieu demain au Bardo à partir de 09h00 sur des révélations faites le 2 octobre 2018 par le collectif de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi.

Réuni jeudi dernier, le bureau de l'ARP avait décidé de tenir une séance de questions sur les révélations faites le 2 octobre 2018 par le collectif de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi sur la sécurité publique et la question de la «chambre noire» au sein du ministère de l'Intérieur.

Le Front populaire avait soumis une pétition au Parlement pour demander l'audition du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice sur ces révélations. La pétition porte la signature de plusieurs députés de Nida Tounès, de Machrou Tounes, du bloc de l'Allégeance à la patrie, et du Bloc démocrate.

Bien qu'elle comporte des insuffisances aussi bien dans la forme que dans le nombre, la pétition a été approuvée après qu'elle a été soumise au vote des membres du bureau du Parlement.

Me Ridha Raddaoui, membre du collectif de défense de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, avait accusé le ministre de l'Intérieur en exercice d'avoir «dissimulé des preuves et fourni un concours postérieur et un concours passif dans cette affaire». Il l'avait également accusé d'avoir refusé de remettre des documents sur l'assassinat de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi aux juges d'instruction.

Il avait révélé qu'un haut responsable au ministère de l'Intérieur avait confirmé qu'il existe bel et bien une «chambre noire» au sein du ministère de l'Intérieur et qui est fermée depuis décembre 2013.

Selon la même source, le juge d'instruction en charge de l'affaire de l'assassinat du martyr Mohamed Brahmi s'était déplacé le 9 novembre 2018 au siège du ministère de l'Intérieur pour superviser «les lieux» en question et les conditions de conservation des documents qui y sont déposés. «ll a fait changer les serrures et gardé le jeu de clés. Désormais, tous les documents sont sous sa responsabilité», avait précisé le ministère.

Le juge d'instruction en charge de l'affaire de l'assassinat du député Mohamed Brahmi s'était procuré, mardi dernier, en coordination avec les services du ministère de l'Intérieur, les scellés relatifs au dossier du dénommé Mustapha Khedher.

Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, les documents en questions ont été confiés au juge d'instruction.

Mustapha Khedher est accusé par le collectif de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi de diriger une organisation secrète liée au mouvement Ennahdha et qui serait responsable des assassinats de Belaïd et de Brahmi.

Lors de l'audience sur l'assassinat de Mohamed Brahmi, le 30 octobre 2018, le collectif de défense avait présenté des requêtes préalables au procès portant sur «l'organisation secrète d'Ennahdha» et le dossier de Mustapha Khedher et exigé de pouvoir avoir accès aux dossiers du ministère de l'Intérieur. Le député Mohamed Brahmi a été assassiné le 25 juillet 2013 devant son domicile, quelques mois après l'assassinat de Chokri Belaïd, secrétaire général du Parti des patriotes démocrates unifié.