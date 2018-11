Cameroun/Tunisie: Ziyech crucifie le Cameroun !

Les Lions de l'Atlas se sont enfin imposés face aux Lions Indomptables pour la première fois de leur histoire. Les Cherifiens peuvent remercier Hakim Ziyech, auteur d'un doublé.

Victorieux de la sélection dirigée par Clarence Seedorf et Patrick Kluivert, le Maroc est désormais pratiquement qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations, qui aura lieu au pays des Lions Indomptables. Les hommes d'Hervé Renard n'auront besoin que d'un petit point, lors de la dernière journée au Malawi, en mars prochain. Mais tout pourrait être réglé dès samedi si le Malawi ne s'impose pas sur le terrain des Comores. Dans cette belle affiche du football africain, le Maroc a dû attendre la seconde période pour faire la différence, grâce à la bonne entrée de Sofiane Boufal à la pause. L'ancien Lillois a obtenu un penalty qu'Hakim Ziyech, longtemps en manque de réussite ou maladroit (31e, 35e, 45e), n'a pas manqué de transformer (1-0, 54e). D'une belle frappe de plus de 20 mètres, le milieu offensif de l'Ajax a signé un doublé pour mettre son équipe à l'abri (2-0, 66e), alors que Boufal, qui manquera le cadre de la tête (72e), aurait mérité également d'être récompensé. En face, le Cameroun, déjà qualifié d'office pour «sa» CAN, n'était pas venu pour faire de la figuration. Eric Choupo-Moting (6e), Karl Toko Ekambi (27e, 48e) et l'entrant Clinton Njie (77e) ont eu quelques opportunités. Mais la soirée s'est mal terminée avec le carton rouge reçu par Toko Ekambi, sanctionné d'un deuxième jaune pour une simulation (79e). Et à l'arrivée, c'est un évènement historique : jamais le Maroc n'avait battu le Cameroun avant cette rencontre.

Le clan de Samuel Eto'o !

Ce faisant, au Maroc, on sélectionne les meilleurs joueurs disponibles par poste, Clarence Seedorf n'appelle que les joueurs du clan Samuel Eto'o. Sans manquer de respect à qui que ce soit, pour être appelé, il faut être un des affidés de Samuel Eto'o Fils et du clan à la tête de la normalisation. À chaque regroupement, un minimum de quatre joueurs appelés n'a ni le niveau, ni le bon état d'esprit pour jouer à ce niveau. Mais il faut pointer les frais de match et de regroupement. Et Seedorf poussa le bouchon jusqu'à la titularisation de l'un d'entre eux ! Le milieu de terrain camerounais n'a pas du tout fonctionné. Et ce fut le cas aussi au dernier match jusqu'au remplacement de Georges Mandjeck. Mais Seedorf ne semble pas comprendre les codes du football moderne.

C'est aussi la preuve qu'un bon joueur ne devient pas nécessairement un bon entraîneur. On va certainement dire que le match n'était qu'une formalité pour les Lions Indomptables!

Pour revenir au match face au Maroc, il y a eu du jeu et de l'engagement physique. Le plan de jeu du Maroc était simple : embouteiller les Lions Indomptables dans leur zone afin de les empêcher de trouver leurs attaquants. Et lorsque cela n'a pas marché, les Lions ont eu des occasions intéressantes, quoique ! Au final, Clarence Seedorf devra corriger ce qui doit l'être à l'avenir.

Résultats partiels

Groupe B : Maroc-Cameroun 2-0

Classement : Maroc 10 pts (5 m), Cameroun 8 pts (5 m), Malawi 4 pts (4 m), Comores 2 pts (4 m)

Groupe C : Soudan du Sud 2-5 Burundi

Classement : Burundi 9 pts, Mali 8 pts, Gabon 7 pts, Soudan du Sud 0 pt

Groupe J : Egypte-Tunisie 3-2

Classement : Tunisie 12 pts (5 m, qualifiée), Egypte 12 pts (5 m, qualifiée), Swaziland 1 pts (4 m), Niger 1 pt (4 m)