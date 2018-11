Soudan: Electricité - Un avenir prometteur pour le Soudan dans le domaine des énergies renouvelables

Khartoum, 19 Nov. 2O18 (SUNA)- Le Soudan a un avenir prometteur dans l'utilisation des énergies renouvelables, en particulier dans les domaines de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne, a déclaré le ministre d'Etat, directeur général de l'Unité de mise en œuvre du barrage, Ing. Mosa Omar Abu Al-Qassim.

S'adressant à un atelier au ministère, Abu Al-Qassim a déclaré que le succès du projet d'énergie solaire dans l'Etat Nord du secteur de l'irrigation montrait une efficacité élevée, ainsi que sa contribution à la réduction des coûts de production et à l'augmentation de la productivité. "L'énergie éolienne est parallèle à l'hydroélectricité", a-t-il déclaré, soulignant que le vent formait une lecture stable à plus de 80 mètres. Pour sa part, le sous-secrétaire du ministère des ressources en eau, de l'irrigation et de l'électricité, Dr. Omar Azrag a indiqué que tous les projets menés par le ministère avaient été renforcés par des études techniques et pratiques, soulignant que la modernisation de l'Atlas éolien, préparée en 2012 par la société allemande Prince, témoignait du suivi continu.

Il est à noter que le ministère avait suivi les travaux sur la faisabilité et les avantages des énergies renouvelables, Energie solaire d'une puissance de 300 kW, et que l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) a classé le Soudan parmi les meilleurs pays africains ayant la plus grande capacité de production d'énergies alternatives telles que l'énergie solaire et éolienne. Fin Tahani